Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, вперше з моменту хвороби поспілкувалася з шанувальниками.

Так, вона відповіла своїм фолловерам у соціальній мережі Instagram.

Заворотнюк подякувала Інні Михайловій, дружині співака Стаса Михайлова, котра висловила їй слова підтримки.

"Інна, величезне спасибі Вам і Стасу за увагу і таке тепле привітання! Мені було дуже приємно. Ваша Настя", - написала вона.

На особистій сторінці актриси також з'явилися відповіді на привітання від зірок російського шоу-бізнесу. Так, коментарі від її імені доступні під записами співаків Діми Білана, Дениса Клявера, співачки Зари, гумористки Олени Борщової і блогерки Олени Леніної.

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