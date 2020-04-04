Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, вперше з моменту хвороби поспілкувалася з шанувальниками.
Так, вона відповіла своїм фолловерам у соціальній мережі Instagram.
Заворотнюк подякувала Інні Михайловій, дружині співака Стаса Михайлова, котра висловила їй слова підтримки.
"Інна, величезне спасибі Вам і Стасу за увагу і таке тепле привітання! Мені було дуже приємно. Ваша Настя", - написала вона.
На особистій сторінці актриси також з'явилися відповіді на привітання від зірок російського шоу-бізнесу. Так, коментарі від її імені доступні під записами співаків Діми Білана, Дениса Клявера, співачки Зари, гумористки Олени Борщової і блогерки Олени Леніної.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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