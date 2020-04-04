Головна Новини
4 квітня • оновлено в 10:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами

4.9т
Читати матеріал російською

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, вперше з моменту хвороби поспілкувалася з шанувальниками.

Так, вона відповіла своїм фолловерам у соціальній мережі Instagram.

Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами

Заворотнюк подякувала Інні Михайловій, дружині співака Стаса Михайлова, котра висловила їй слова підтримки.

"Інна, величезне спасибі Вам і Стасу за увагу і таке тепле привітання! Мені було дуже приємно. Ваша Настя", - написала вона.

На особистій сторінці актриси також з'явилися відповіді на привітання від зірок російського шоу-бізнесу. Так, коментарі від її імені доступні під записами співаків Діми Білана, Дениса Клявера, співачки Зари, гумористки Олени Борщової і блогерки Олени Леніної.

Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами
Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами
Хвора Заворотнюк вперше поспілкувалася з фанатами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги