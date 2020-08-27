Хвора на коронавірус зірка "Кварталу" Кравець розповіла, як себе почуває

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, в якої виявили коронавірус, повідомила, що почуває себе добре і вже майже одужала.

Про це знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram. Артистка розповіла, що в неї легкий випадок протікання коронавірусної хвороби, тому сподівається, що вже незабаром зможе знову почати працювати.

"Мені значно краще! Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу... Незабаром закінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось", – написала Кравець.

Кравець не візьме участі у нових випусках "Вечірнього кварталу" Instagram Олени Кравець

Нагадаємо, за кілька днів до зйомок нових випусків "Вечірнього кварталу" в артистки виявили коронавірус. Тому Кравець замінять чотири актриси "Жіночого кварталу": Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес. Усі учасники знімальної групи, які контактували з зіркою, – здорові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом. У жінки симптоми з'явилися 24 серпня, а в артиста – через декілька днів.