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Хвора на коронавірус зірка "Кварталу" Кравець розповіла, як себе почуває

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,6 т.
Кравець розповіла про самопочуття після зараження коронавірусом

Кравець розповіла про самопочуття після зараження коронавірусом.

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, в якої виявили коронавірус, повідомила, що почуває себе добре і вже майже одужала.

Про це знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram. Артистка розповіла, що в неї легкий випадок протікання коронавірусної хвороби, тому сподівається, що вже незабаром зможе знову почати працювати.

"Мені значно краще! Дякую всім вам за підтримку, друзі! Я отримала стільки побажань від вас! Вже почуваюся добре, майже одужала, була легка форма захворювання, слава Богу... Незабаром закінчиться мій двотижневий карантин, сподіваюсь, і ми побачимось", – написала Кравець.

Кравець не візьме участі у нових випусках "Вечірнього кварталу"

Кравець не візьме участі у нових випусках "Вечірнього кварталу" Instagram Олени Кравець

Нагадаємо, за кілька днів до зйомок нових випусків "Вечірнього кварталу" в артистки виявили коронавірус. Тому Кравець замінять чотири актриси "Жіночого кварталу": Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес. Усі учасники знімальної групи, які контактували з зіркою, – здорові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом. У жінки симптоми з'явилися 24 серпня, а в артиста – через декілька днів.

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