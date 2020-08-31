Хвора на коронавірус Фреймут виступила на "Танцях з зірками" і викликала суперечки в мережі

Хворі на коронавірус українська телеведуча Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзина виступили в першому прямому ефірі "Танців з зірками", чим викликали суперечки в мережі.

Так, через хворобу та необхідність ізоляції пара продемонструвала постановку просто з дому. Вони виконали романтичний фокстрот під пісню Скрябіна – "Спи собі сама". Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Щодня тисячі українців отримують позитивні тести на COVID-19. Ми подумали, якщо ми не вийдемо на паркет – ми таким чином скажімо хворобі "так". Ні, коронавірус нас не здолає. Ми кидаємо виклик цій хворобі й будемо боротися заради тих, хто чекає нас на паркеті. Ми станцюємо заради наших шанувальників", – заявила Фреймут перед виступом.

Хворі на коронавірус Ольга Фреймут та Ілля Падзина виступили на "Танцях з зірками" (скріншот)

Суддів вразило жадання участі в шоу пари, тому вони високо оцінили їхні виступ. Фреймут і Падзина отримала 26 балів.

Хворі на коронавірус Ольга Фреймут та Ілля Падзина виступили на "Танцях з зірками" (скріншот)

"Абсурд якийсь. Це не самоізоляція", "Люди, ви чого такі злі, я шокованиц. Вона хворіє, можна хоч трішки повагу мати", "Оля, ви добре виступили, але ці танці для чоловіка, або для паркету вдома! Не ображайтеся", "Попри моє суперечливе ставлення до Фреймут цей номер приємно зачепив", "Вони ж в записі танцюють, а це нечесно", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві пари повноцінно не змогли взяти участь в першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" – учасники та їхні партнери захворіли на коронавірус. Так, позитивні тести на COVID-19 отримали телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька. Також на коронавірус перехворіли і їхні партнери Ілля Падзіна та Ігор Гелуненко.