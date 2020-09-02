Хвора на коронавірус Дар`я Петрожицька розповіла про свої симптоми

Українська актриса та учасниця "Танців з зірками" Дар`я Петрожицька, яка захворіла на коронавірус, розповіла про симптоми хвороби, з якими зіткнулася.

Подробицями артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Дар'ї, все почалося з високої температури й ломоти у всьому тілі. Пізніше додалися інші симптоми, характерні для вірусу, в тому числі й втрата нюху.

"COVID-19 все-таки існує й приходить несподівано. Спочатку це висока температура і викручування всього тіла... Потім тіло виламується так, що ти не можеш встати. Потім різко починається кашель, сохне все в роті та в носі й абсолютно пропадають запахи. Виявляється, цей світ без запахів дуже нудний, а їжа схожа на пластилін... І все це супроводжується слабкістю. Дивно коли цілими днями лежиш, а при цьому відчуваєш себе втомленою. Всесвіт дав мені це для того, щоб я відпочила, напевно", – написала Дар`я.

Дар`я Петрожицька назвала свої симптоми COVID-19 (Instagram Дар'ї Петрожицької)

Петрожицька також додала, що поставила на паузу зйомки в серіалі "Папік" й участь в шоу "Танці з зірками". Зараз Дар`ї набагато краще, але їй складно дихати й вона досі не відчуває запахів.

Нагадаємо, що через коронавірус актриса не змогла виступити в першому прямому ефірі проєкту "Танці з зірками". Актриса зізнавалась, що лікарі заборонили їй фізичні навантаження і найближчим часом на паркет вона не вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом. У жінки симптоми з'явилися 24 серпня, а в артиста – через кілька днів. Читайте також про те, хто ще з українських зірок захворів на COVID-19.