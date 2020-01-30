"Хвилюється і переживає": Собчак несподівано помітили на зустрічі з лікарем

Російську політика і телеведучу Ксенію Собчак помітили в одній з московських клінік. Днями вона зустрілася з відомим пластичним хірургом Сергієм Блохіним в його клініці.

За словами очевидців, коли 38-річна журналістка прибула на прийом її особисто зустрів Блохін, пише "СтарХит".

instagram.com/xenia_sobchak

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Спеціалізується хірург Сергій Блохін на двох видах операцій - омолодження, пластика грудей і лицьовій пластиці.

"Вони спочатку постояли в фойє, поговорили, а потім пройшли в кабінет Блохіна. Ксенія по дорозі сказала, що до цього була на консультації в іншого пластичного хірурга, але в підсумку вибрала цю клініку. Було помітно, що вона хвилюється і переживає. Прийом тривав близько півгодини", - повідомив очевидець.

instagram.com/xenia_sobchak

instagram.com/xenia_sobchak

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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