"Хвалитися просто не пристойно!" Кіркорова розгромили в мережі через приватний літак

Російський музикант, поп-король естради Філіп Кіркоров розлютив своїх шанувальників тим, що показав, як подорожує на приватному літаку.
Так, відомо, що артист полетів в Баку. Разом з ним були його діти. Відео Кіркоров опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Філіп Кіркоров
Комсомольська правда
Отже! Ми в повному складі! Всією сім'єю, і творчої та музичної, і рідний, летимо на зустріч музичним пригод і експериментів, тому що там де мої друзі Емінем @eminofficial і його друзі-там весело, смачно і ооооочень музично! @ zharafest- ми в передчутті !! Діти @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov вже в захваті від передпольотної кайфу в Чудо-Літаку! А поки, ми говоримо Сочі "До побачення", до зустрічі вже 10 серпня в К / З "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" на Шоу "КОЛІР НАСТРОЮ" by @ franco.dragone Look by @dolcegabbana
"Чому говорить він, а соромно мені. Хвалько", "Дістав вже всіх, волочиться з дітьми всюди, хвалиться як добре йому живеться, а люди хворі на голову віддають останні гроші щоб піти на його концерт", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стиснення пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.
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