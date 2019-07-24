"Хвалитися просто не пристойно!" Кіркорова розгромили в мережі через приватний літак

Російський музикант, поп-король естради Філіп Кіркоров розлютив своїх шанувальників тим, що показав, як подорожує на приватному літаку.

Так, відомо, що артист полетів в Баку. Разом з ним були його діти. Відео Кіркоров опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Філіп Кіркоров Комсомольська правда

"Чому говорить він, а соромно мені. Хвалько", "Дістав вже всіх, волочиться з дітьми всюди, хвалиться як добре йому живеться, а люди хворі на голову віддають останні гроші щоб піти на його концерт", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стиснення пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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