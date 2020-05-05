Російський ведучий Сергій Мінаєв, гнівно звернувся до продюсерки української співачки Світлани Лободи Нателли Крапивіної. Так, він заявив, що її "підопічна" робить "ху*ву музику".

Мінаєв звернувся до Крапивіної на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Шановна Нателло! Коли ви пишете, що я "своїм шорстким" язиком згадав небайдужих вам людей", ви чомусь сором'язливо замовчуєте, як я це зробив. Щоб не створювати у читачів хибних ілюзій, давайте ми з вами пояснимо причину вашої образи. В ефірі в Антиглянцю я назвав творчість вашої підопічної співачки Лободи – вкрай ху*вою музикою", – написав Мінаєв.

Він додав, що висловився так не через те, що слухає гарну музику, а тому, що може собі дозволити бути щирим.

"Ваша невдала спроба приклеїти мені ярлик мізогінії говорить лише про те, що ви вживаєте слова, значення яких вам невідомі. Це не велика проблема – з цим живуть. Нагадаю, що мізогінія – по суті женоненависництво. Тоді як оцінне судження про творчість – це право висловити власну думку. Справжня розкіш у наш час", – додав ведучий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода показала, як виглядає без косметики і фотошопа.

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