Російський ведучий Сергій Мінаєв, гнівно звернувся до продюсерки української співачки Світлани Лободи Нателли Крапивіної. Так, він заявив, що її "підопічна" робить "ху*ву музику".
Мінаєв звернувся до Крапивіної на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Шановна Нателло! Коли ви пишете, що я "своїм шорстким" язиком згадав небайдужих вам людей", ви чомусь сором'язливо замовчуєте, як я це зробив. Щоб не створювати у читачів хибних ілюзій, давайте ми з вами пояснимо причину вашої образи. В ефірі в Антиглянцю я назвав творчість вашої підопічної співачки Лободи – вкрай ху*вою музикою", – написав Мінаєв.
Він додав, що висловився так не через те, що слухає гарну музику, а тому, що може собі дозволити бути щирим.
"Ваша невдала спроба приклеїти мені ярлик мізогінії говорить лише про те, що ви вживаєте слова, значення яких вам невідомі. Це не велика проблема – з цим живуть. Нагадаю, що мізогінія – по суті женоненависництво. Тоді як оцінне судження про творчість – це право висловити власну думку. Справжня розкіш у наш час", – додав ведучий.
Шановна Нателла! Коли ви пишете, що я "своїм шорстким" мовою згадав небайдужих вам людей ", ви чомусь сором'язливо замовчуєте, ЯК я це зробив. Щоб не створювати у читачів хибних ілюзій, давайте ми з вами пояснимо причину вашої образи. В ефірі у Антіглянца я назвав творчість вашої підопічної співачки Лободи - вкрай хуев музикою. ⠀ І справа тут навіть не те, що, за словами Наташі Архангельської, я слухаю хорошу музику, а в тому, що я маю право на власну думку. Це та щирість, яку я можу собі дозволити, на відміну від багатьох наших загальних знаком х, які говорять вам в обличчя, як це було "вау", а потім за спиною вибачаючись розповідають, що просто прикольно п'яним під "Твої очі" чадіти. ⠀ Ваша невдала спроба приклеїти мені ярлик мізогінії говорить лише про те, що ви вживаєте слова, значення яких вам невідомі. це не велика проблема - з цим живуть. Нагадаю, що мізогінія- по суті женоненависництво. У той час як оцінне судження про творчість - це право висловити власну думку. Справжня розкіш в наш час. ⠀ Граючи в викривача мізогінії, сексуальної об'єктивації, культурної апроприації та інших модних слів, пам'ятайте, що написавши про мене "старіючий мізогінії", ви займаєтеся ейджизмом. І в цьому місці, мені можна було б закричати про негативно-зневажливе ставлення до старіючим людям. ⠀ Але я не буду цього робити. Я, Нателла, дійсно, старію, язик мій, як ви правильно зауважили, шорсткий. А ви, Нателла, стаєте тільки молодше і язик ваш гладкий як глазурована плитка зі стін Лісабонських будинків. ⠀ Продовження цієї дискусії дивіться в моєму новому випуску, в четвер. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати вам, Нателла, спасибі за те, що дивіться мене і згадуєте в своїх сторіз.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода показала, як виглядає без косметики і фотошопа.
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