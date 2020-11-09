Художник з Індії створив яскраві малюнки з осіннього листя і акварелі. Фото

Художник з Індії Аллен Шоу, який зараз живе в Берліні, Німеччина, робить яскраві малюнки, використовуючи акварельні фарби й осіннє листя дерев.

Творіння художника можна побачити на його сторінці в Instagram. Як зізнається Аллен, осінь надихає його, оскільки це його улюблена пора року.

"Щороку восени роблю серію ілюстрацій. На мій погляд, осінній сезон – це диво. Тому і цього року, надихнувшись нинішнім сезоном, я вирішив зібрати листя, сфотографувати їх, а потім додати акварельні ілюстрації...", – каже він.

Кожному зі своїх малюнків художник дає назви: "Осінній вітер", "Усім привіт", "Зіграй мені колискову!", "Шість струн", "Знаменитий синій плащ" тощо.

"У гонитві за листям" Allen Shaw / Instagram

"Всім привіт" Allen Shaw / Instagram

"Знаменитий синій плащ" Allen Shaw / Instagram

"Осінь" Allen Shaw / Instagram

"Поки ви граціозно падаєте, я намагаюся зберігати рівновагу" Allen Shaw / Instagram

"Осінній вітер" Allen Shaw / Instagram

"Заграй мені колискову" Allen Shaw / Instagram

"Шість струн" Allen Shaw / Instagram

"Падіння" Allen Shaw / Instagram

"Скачки" Allen Shaw / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Для того, щоб отримати реалістичні фотопортрети, за допомогою штучного інтелекту він поєднує персонажа з мультфільму з фотографією схожого на нього людину.