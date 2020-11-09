Художник з Індії створив яскраві малюнки з осіннього листя і акварелі. Фото

Анна Паскевич Люди 03:40, 9.11.2020

Художник з Індії Аллен Шоу, який зараз живе в Берліні, Німеччина, робить яскраві малюнки, використовуючи акварельні фарби й осіннє листя дерев.

Творіння художника можна побачити на його сторінці в Instagram. Як зізнається Аллен, осінь надихає його, оскільки це його улюблена пора року.

"Щороку восени роблю серію ілюстрацій. На мій погляд, осінній сезон – це диво. Тому і цього року, надихнувшись нинішнім сезоном, я вирішив зібрати листя, сфотографувати їх, а потім додати акварельні ілюстрації...", – каже він.

Кожному зі своїх малюнків художник дає назви: "Осінній вітер", "Усім привіт", "Зіграй мені колискову!", "Шість струн", "Знаменитий синій плащ" тощо.

"У гонитві за листям"
Allen Shaw / Instagram
"Всім привіт"
Allen Shaw / Instagram
"Знаменитий синій плащ"
Allen Shaw / Instagram
"Осінь"
Allen Shaw / Instagram
"Поки ви граціозно падаєте, я намагаюся зберігати рівновагу"
Allen Shaw / Instagram
"Осінній вітер"
Allen Shaw / Instagram
"Заграй мені колискову"
Allen Shaw / Instagram
"Шість струн"
Allen Shaw / Instagram
"Падіння"
Allen Shaw / Instagram
"Скачки"
Allen Shaw / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Для того, щоб отримати реалістичні фотопортрети, за допомогою штучного інтелекту він поєднує персонажа з мультфільму з фотографією схожого на нього людину.

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