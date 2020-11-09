Художник з Індії створив яскраві малюнки з осіннього листя і акварелі. Фото

Художник з Індії Аллен Шоу, який зараз живе в Берліні, Німеччина, робить яскраві малюнки, використовуючи акварельні фарби й осіннє листя дерев.

Творіння художника можна побачити на його сторінці в Instagram. Як зізнається Аллен, осінь надихає його, оскільки це його улюблена пора року.

"Щороку восени роблю серію ілюстрацій. На мій погляд, осінній сезон – це диво. Тому і цього року, надихнувшись нинішнім сезоном, я вирішив зібрати листя, сфотографувати їх, а потім додати акварельні ілюстрації...", – каже він.

Кожному зі своїх малюнків художник дає назви: "Осінній вітер", "Усім привіт", "Зіграй мені колискову!", "Шість струн", "Знаменитий синій плащ" тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Для того, щоб отримати реалістичні фотопортрети, за допомогою штучного інтелекту він поєднує персонажа з мультфільму з фотографією схожого на нього людину.