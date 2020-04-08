Художник Сафронов у день народження потрапив у ДТП: хто винен у аварії

Відомий російський художник Нікас Сафронов у день свого народження, 8 квітня, потрапив у серйозну ДТП у центрі Москви.

Про це пише видання Зірка.

Нікас Сафронов МК

Так, повідомляється, що в результаті аварії художник розбив губу, пошкодив зуб і палець.

"Їхав в магазин у день свого народження, вночі. На світлофорі, на перетині вулиць Чаянова і 1-ї Тверської-Ямської в мене на величезній швидкості ззаду врізалася машина. Виявилося, що її вдарив таксист, який заснув за кермом. У результаті ДТП постраждала дівчина, яку відвезли в Скліф. Я розбив губу, пошкодив зуб і палець. Палець не згинається", – розповів Сафронов.

За його словами, в момент аварії з ним в машині знаходився його брат, який отримав струс мозку.

Нікас Сафронов rosbalt.ru

Як передає МК, винним у аварії виявився водій таксі, 34-річний Антон, який заснув за кермом. Примітно, що з початку року таксиста залучали вісім разів за порушення швидкісного режиму.

В аварії постраждали люди з другого авто: Сергій, продюсер за професією, який сидів поруч з водієм на передньому сидінні, і 27-річна Валентина, асистент продюсера, яка сиділа позаду. У Сергія забій грудної клітини, садно лівої гомілки і защемлення нерва. Валентина знаходиться в НДІ Скліфосовського з підозрою на осколковий перелом шийного хребця.

Нікас Сафронов gazeta.ru

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