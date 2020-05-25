Художник показав, як можуть виглядати "живі" Сімпсони

Художник і блогер Хоссейн Диба, який займається дизайном 3D-персонажів, показав, як би виглядали в реальному житті герої мультсеріалу "Сімпсони".

Свої роботи він опублікував на особистому YouTube-каналі з повним оглядом персонажів з усіх боків (фото і відео дивіться нижче).

Першим героєм, який придбав людські риси, став глава сімейства – Гомер Сімпсон. Чоловік зобразив його з пончиком в руці.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Наступним дітищем Хоссейна Диба, який отримав риси справжньої людини, став бізнесмен Чарльз Бернс.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Художник також "оживив" дружину Гомера Мардж та їхніх дітей: сина Барта і доньку Лізу.

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Фото: instagram/hossein.diba

Користувачі мережі зазначили, що персонажі зроблені дуже реалістично й від цього всім трохи моторошно.

"3D-втілення вищої якості! З мінусів – і справді суперстрашні! Гомер досить смішний, що пробуджує прихильність до нього. Але виникає і протилежний ефект, ми всі хотіли б втекти від нього...", "Блін, твою роботу не можна описати навіть словом "талант". Вона просто неймовірна", "Це одночасно приголомшливо і жахливо!" – написали люди.

До речі, художник Хоссейн Диба також раніше створював 3D-модель Моніки Беллуччі, Джейсона Момоа в образі Аквамена, Бреда Пітта з фільму "Сім", Джона Сноу з "Гри престолів".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що творці американського мультсеріалу "Сімпсони" 27 років тому передбачили появу небезпечного коронавірусу.

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