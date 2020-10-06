Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Художник, відомий у соцмережах під ніком Toyboyfan, показав, як би виглядали у реальному житті персонажі мультфільмів студії Disney.

Свої роботи чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram. Вони увійшли до його проєкту під назвою "In the real life". Зазначимо: для того, щоб отримати такі реалістичні фотопортрети, Toyboyfan за допомогою штучного інтелекту поєднує персонажа з мультфільму з фотографією схожої на неї людини (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Художник створив портрети героїв з таких мультфільмів, як "Холодне серце", "Моана", "Русалочка", "Красуня і Чудовисько" та багатьох інших.

Белль, "Красуня і Чудовисько"

Аріель, "Русалочка"

Ельза, "Холодне серце"

Тіана, "Принцеса і жаба"

Моана з однойменного мультфільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник і блогер Хоссейн Диба, який займається дизайном 3D-персонажів, показав, як би виглядали у реальному житті герої мультсеріалу "Сімпсони".