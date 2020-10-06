Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
824
Моана з однойменного мультфільму

Художник, відомий у соцмережах під ніком Toyboyfan, показав, як би виглядали у реальному житті персонажі мультфільмів студії Disney.

Свої роботи чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram. Вони увійшли до його проєкту під назвою "In the real life". Зазначимо: для того, щоб отримати такі реалістичні фотопортрети, Toyboyfan за допомогою штучного інтелекту поєднує персонажа з мультфільму з фотографією схожої на неї людини (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Художник створив портрети героїв з таких мультфільмів, як "Холодне серце", "Моана", "Русалочка", "Красуня і Чудовисько" та багатьох інших.

Белль, "Красуня і Чудовисько"

Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Аріель, "Русалочка"

Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Ельза, "Холодне серце"

Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Тіана, "Принцеса і жаба"

Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Моана з однойменного мультфільму

Художник показав, як можуть виглядати "живі" герої Disney. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник і блогер Хоссейн Диба, який займається дизайном 3D-персонажів, показав, як би виглядали у реальному житті герої мультсеріалу "Сімпсони".

Disney