Худий і кудлатий: як виглядав Баста на зорі своєї кар'єри 20 років тому
Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий як Баста, 20 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 40 років.
Баста став відомим ще в юному віці. Так, знамениту пісню "Моя гра" він написав у 18 років. До ювілею артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Василь Вакуленко виглядав на зорі своєї кар'єри і як він змінився з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Василь Вакуленко народився 20 квітня 1980 року в Ростові-на-Дону в сім'ї військових.
У дитинстві він відвідував музичну школу, потім став студентом диригентського відділення місцевого музичного училища, звідки був відрахований через неуспішність.
Свій перший текст Баста написав у віці 15 років. А коли Василю було 17, він потрапив до гурту "Психолірик" (пізніше "Каста").
Коли реперу було 18, його прославили пісні "Місто" і "Моя гра".
Сьогодні Вакуленко відомий також під псевдонімами Ноггано і N1NT3ND0. Крім репу, Баста проявив себе як ведучий, актор, продюсер. Він є одним з наставників шоу "Голос. Діти".
А в жовтні 2019 року Баста став власником футбольного клубу СКА (Ростов-на-Дону).
Василь Вакуленко одружений. З 2009 року його дружина – Олена Пінська. У пари дві доньки: 10-річна Марія і 7-річна Василина.
Пропонуємо побачити, як виглядає Баста та його сім'я зараз:
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