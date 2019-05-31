"Худі та щасливі": Потап вразив мережу пікантним знімком із Каменських

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) порадував шанувальників пікантним знімком із медового місяця в Туреччині з Настею Каменських (NK), з якою він нещодавно одружився.
Відповідне фото з курорту шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому Потап позував у блакитних шортах, а Настя — в леопардовому купальнику.
"Щастя — це так просто", — написав репер.
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/realpotap
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Потапа. Вони почали писати, що пара прекрасно виглядає і що вони дуже схудли.
"Ви такі класні. До кінця життя будьте разом", "Закохані та щасливі", "Люди навіть худнуть від щастя", "Реально схуд, та ще й руки, груди накачав! Так тримати", "Худі та щасливі", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші фото Насті і Потапа з медового місяця.
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/realpotap
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/realpotap
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/kamenskux
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram/realpotap
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ширилися чутки, що між Потапом і Настею Каменських — роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, схожою на обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських ділилася знімками, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Через день парочка відправилася в медовий місяць на літаку, який Потап подарував дружині на весілля.
Детальніше про те, у скільки обійшлася відпустка, читайте тут.
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