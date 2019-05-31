"Худі та щасливі": Потап вразив мережу пікантним знімком із Каменських

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) порадував шанувальників пікантним знімком із медового місяця в Туреччині з Настею Каменських (NK), з якою він нещодавно одружився.

Відповідне фото з курорту шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому Потап позував у блакитних шортах, а Настя — в леопардовому купальнику.

"Щастя — це так просто", — написав репер.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

Новини Каменських поділилася еротичними фото з Потапом

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Потапа. Вони почали писати, що пара прекрасно виглядає і що вони дуже схудли.

"Ви такі класні. До кінця життя будьте разом", "Закохані та щасливі", "Люди навіть худнуть від щастя", "Реально схуд, та ще й руки, груди накачав! Так тримати", "Худі та щасливі", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші фото Насті і Потапа з медового місяця.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/kamenskux

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через день парочка відправилася в медовий місяць на літаку, який Потап подарував дружині на весілля.

Детальніше про те, у скільки обійшлася відпустка, читайте тут.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!