"Худа, аж страшно дивитися..." Слава з "НеАнгелів" налякала фанатів

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська здивувала шанувальників фігурою. Так, вона позувала стоячи біля басейну в чорному купальнику, з дуже глибоким декольте.

Користувачі мережі зазначили, що артистці слід припинити худнути. Фото Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська Tv.ua

"Слава, не худніть більше, що не гарно!", "Погана така", "І навіщо так худнути? Не красиво ж", "Дуже худа", "Перебір вже", "Худа, аж страшно дивитися", - пишуть в мережі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Камінська зізналась, що подумувала робити пластику, але її чоловік категорично проти такої процедури.

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