Хто з зірок найбільше заробляє в Instagram: оприлюднено список

Ольга Веркалець Люди 21:57, 16.07.2020

Сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг Instagram Rich List 2020 року та підрахував, скільки світові зірки отримують за одну рекламну публікацію на своїх сторінках.

Оцінюючи доходи і популярність селебріті в Instagram, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій.

Відзначимо, що минулого року рейтинг очолила колишня наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер. Тепер зірка очолила другу позицію. Перше місце дісталося американському рестлеру і кіноакторові Дуейну Джонсону. За рекламний пост він отримує більше $1 млн.

Дуейн Джонсон очолив список найбільш високооплачуваних зірок в Instagram
Filmy.BY

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 20-кою найбільш високооплачуваних зірок в Instagram:

  1. Дуейн Джонсон – 190 млн фоловерів. Вартість поста: $1,015,000

  2. Кайлі Дженнер – 187 млн фоловерів. Вартість поста: $986,000

  3. Кріштіану Роналду – 230 млн фоловерів. Вартість поста: $889,000

  4. Кім Кардаш’ян – 179 млн фоловерів. Вартість поста: $858,000

  5. Аріана Гранде – 194 млн фоловерів. Вартість поста: $853,000

  6. Селена Гомес – 183 млн фоловерів. Вартість поста: $848,000

  7. Бейонсе – 150 млн фоловерів. Вартість поста: $770,000

  8. Джастін Бібер – 141 млн фоловерів. Вартість поста: $747,000

  9. Тейлор Свіфт – 136 млн фоловерів. Вартість поста: $722,000

  10. Неймар – 139 млн фоловерів. Вартість поста: $704,000

  11. Ліонель Мессі – 159 млн фоловерів. Вартість поста: $695,000

  12. Дженніфер Лопес – 126 млн фоловерів. Вартість поста: $663,000

  13. Нікі Мінаж – 118 млн фоловерів. Вартість поста: $625,000

  14. Кендалл Дженнер – 134 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000

  15. Хлої Кардаш’ян – 116 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000

  16. Майлі Сайрус – 112 млн фоловерів. Вартість поста: $593,000

  17. Кортні Кардаш’ян – 96,8 млн фоловерів. Вартість поста: $514,000

  18. Кевін Харт – 95,3 млн фоловерів. Вартість поста: $499,000

  19. Демі Ловато – 87,8 млн фоловерів. Вартість поста: $455,000

  20. Ріанна – 84,8 млн фоловерів. Вартість поста: $449,000

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Танці з зірками" Ксенія Мішина відверто розповіла, скільки заробляють актори в Україні.

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