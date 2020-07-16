Хто з зірок найбільше заробляє в Instagram: оприлюднено список
Сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг Instagram Rich List 2020 року та підрахував, скільки світові зірки отримують за одну рекламну публікацію на своїх сторінках.
Оцінюючи доходи і популярність селебріті в Instagram, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій.
Відзначимо, що минулого року рейтинг очолила колишня наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер. Тепер зірка очолила другу позицію. Перше місце дісталося американському рестлеру і кіноакторові Дуейну Джонсону. За рекламний пост він отримує більше $1 млн.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 20-кою найбільш високооплачуваних зірок в Instagram:
Дуейн Джонсон – 190 млн фоловерів. Вартість поста: $1,015,000
Кайлі Дженнер – 187 млн фоловерів. Вартість поста: $986,000
Кріштіану Роналду – 230 млн фоловерів. Вартість поста: $889,000
Кім Кардаш’ян – 179 млн фоловерів. Вартість поста: $858,000
Аріана Гранде – 194 млн фоловерів. Вартість поста: $853,000
Селена Гомес – 183 млн фоловерів. Вартість поста: $848,000
Бейонсе – 150 млн фоловерів. Вартість поста: $770,000
Джастін Бібер – 141 млн фоловерів. Вартість поста: $747,000
Тейлор Свіфт – 136 млн фоловерів. Вартість поста: $722,000
Неймар – 139 млн фоловерів. Вартість поста: $704,000
Ліонель Мессі – 159 млн фоловерів. Вартість поста: $695,000
Дженніфер Лопес – 126 млн фоловерів. Вартість поста: $663,000
Нікі Мінаж – 118 млн фоловерів. Вартість поста: $625,000
Кендалл Дженнер – 134 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000
Хлої Кардаш’ян – 116 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000
Майлі Сайрус – 112 млн фоловерів. Вартість поста: $593,000
Кортні Кардаш’ян – 96,8 млн фоловерів. Вартість поста: $514,000
Кевін Харт – 95,3 млн фоловерів. Вартість поста: $499,000
Демі Ловато – 87,8 млн фоловерів. Вартість поста: $455,000
Ріанна – 84,8 млн фоловерів. Вартість поста: $449,000
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Танці з зірками" Ксенія Мішина відверто розповіла, скільки заробляють актори в Україні.