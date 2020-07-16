Хто з зірок найбільше заробляє в Instagram: оприлюднено список

Сервіс Hopper HQ опублікував рейтинг Instagram Rich List 2020 року та підрахував, скільки світові зірки отримують за одну рекламну публікацію на своїх сторінках.

Оцінюючи доходи і популярність селебріті в Instagram, сервіс також враховував кількість фоловерів, залученість аудиторії і частоту публікацій.

Відзначимо, що минулого року рейтинг очолила колишня наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер. Тепер зірка очолила другу позицію. Перше місце дісталося американському рестлеру і кіноакторові Дуейну Джонсону. За рекламний пост він отримує більше $1 млн.

Дуейн Джонсон очолив список найбільш високооплачуваних зірок в Instagram Filmy.BY

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з 20-кою найбільш високооплачуваних зірок в Instagram:

Дуейн Джонсон – 190 млн фоловерів. Вартість поста: $1,015,000 Кайлі Дженнер – 187 млн фоловерів. Вартість поста: $986,000 Кріштіану Роналду – 230 млн фоловерів. Вартість поста: $889,000 Кім Кардаш’ян – 179 млн фоловерів. Вартість поста: $858,000 Аріана Гранде – 194 млн фоловерів. Вартість поста: $853,000 Селена Гомес – 183 млн фоловерів. Вартість поста: $848,000 Бейонсе – 150 млн фоловерів. Вартість поста: $770,000 Джастін Бібер – 141 млн фоловерів. Вартість поста: $747,000 Тейлор Свіфт – 136 млн фоловерів. Вартість поста: $722,000 Неймар – 139 млн фоловерів. Вартість поста: $704,000 Ліонель Мессі – 159 млн фоловерів. Вартість поста: $695,000 Дженніфер Лопес – 126 млн фоловерів. Вартість поста: $663,000 Нікі Мінаж – 118 млн фоловерів. Вартість поста: $625,000 Кендалл Дженнер – 134 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000 Хлої Кардаш’ян – 116 млн фоловерів. Вартість поста: $608,000 Майлі Сайрус – 112 млн фоловерів. Вартість поста: $593,000 Кортні Кардаш’ян – 96,8 млн фоловерів. Вартість поста: $514,000 Кевін Харт – 95,3 млн фоловерів. Вартість поста: $499,000 Демі Ловато – 87,8 млн фоловерів. Вартість поста: $455,000 Ріанна – 84,8 млн фоловерів. Вартість поста: $449,000

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця "Танці з зірками" Ксенія Мішина відверто розповіла, скільки заробляють актори в Україні.