"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася пікантним фото з донькою Наталею.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама і донька позували у відвертих купальниках, продемонструвавши спокусливі фігури.

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

"Подруга, донька, мій PR-менеджер, підтримка в найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми будуєш близькі довірчі відносини", — прокоментувала свою публікацію Горова.

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Підписники прийшли в захват від нового фото колишньої дружини Потапа. Вони засипали Ірину з її донькою компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Горової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ірина Горова засвітила груди Фото з Instagram

Ірина Горова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ірина Горова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ірина Горова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Ірина Горова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ірина Горова Фото з Instagram

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".

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