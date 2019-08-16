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"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

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Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася пікантним фото з донькою Наталею.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама і донька позували у відвертих купальниках, продемонструвавши спокусливі фігури.

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

"Подруга, донька, мій PR-менеджер, підтримка в найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми будуєш близькі довірчі відносини", — прокоментувала свою публікацію Горова.

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

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"Коли будуть маленькі Потапчики?" Каменських шокувала мережу новим знімком з Потапом

Підписники прийшли в захват від нового фото колишньої дружини Потапа. Вони засипали Ірину з її донькою компліментами.

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою
"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою
"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою
"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою
"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою
"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Горової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова засвітила груди

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Спокуслива Ірина Горова

Фото з Instagram

"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".

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Особа
Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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