"Хто з вас мама?" Ексдружина Потапа вразила мережу пікантним фото з донькою

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася пікантним фото з донькою Наталею.
Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама і донька позували у відвертих купальниках, продемонструвавши спокусливі фігури.
Ірина Горова з донькою
Фото з Instagram
"Подруга, донька, мій PR-менеджер, підтримка в найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми будуєш близькі довірчі відносини", — прокоментувала свою публікацію Горова.
Ірина Горова з донькою
Фото з Instagram
Підписники прийшли в захват від нового фото колишньої дружини Потапа. Вони засипали Ірину з її донькою компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ірини Горової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Ірина Горова засвітила груди
Фото з Instagram
Ірина Горова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ірина Горова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ірина Горова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Ірина Горова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Ірина Горова
Фото з Instagram
Ірина Горова з донькою
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".
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