Хто з українських зірок отримав світові премії: Джамала та Grammy, Аlyona Аlyona і Vogue

Джамалу номінували на Grammy, а перемога на Євробаченні 2016 зробила її відомою на міжнародному рівні. Настя Каменських зі своїм хітом "Peligroso" підкорила Латинську Америку, а Олег Винник став популярним в Європі ще до того, як почав сольну кар'єру в Україні.

OBOZREVATEL зібрав українських зірок, які підкорюють міжнародні чарти й отримують престижні світові нагороди.

Настя Каменських

Після того, як дует "Потап і Настя" розпався, кар'єра Насті Каменських стрімко пішла вгору. Співачка випустила дебютний кліп "#ЭтоМояНочь", а потім – "Тримай". Справжній успіх прийшов до Каменських після виходу пісні "Peligroso" – композиція два місяці трималася в чарті Billboard і стала хітом у Латинській Америці. Крім того, у 2019 співачка випустила ремікс на пісню з пуерто-ріканською зіркою реггетону De La Ghetto та була запрошена на церемонію латиноамериканської премії Grammy.

Наступна пісня Каменських, для якої та вивчила іспанську за чотири місяці, – "Elefante" вийшла на вершини хіт-парадів у Латинській Америці, а крім того, її взяли в ротацію радіостанції США й Канади.

Олег Винник

Історія Олега Винника цікава тому, що слава в Європі до нього прийшла раніше, ніж в Україні. Свій шлях він почав у філармонії, звідки звільнився в середині 1990-х та вирушив до Німеччини, де займався вокалом і працював гувернером.

Ці зусилля були не дарма – у 1999 році Олег Винник отримав головну роль у мюзиклі "Kiss me, Kate" театру-турне, з яким поїхав на перші в житті гастролі. Потім були ролі в мюзиклах "Титанік", "Єлизавета", а також у німецькій версії мюзиклу "Собор Паризької Богоматері". До середини 2000-х років Винник став справжньою європейською зіркою театру та пішов у сольне плавання на піку слави.

Джамала

Найвідомішою нагородою Джамали є, звичайно ж, перемога на "Євробаченні 2016", але визнання в житті кримськотатарської співачки прийшло задовго до цього. Перша велика перемога була в 2009 році на фестивалі "Нова хвиля", а наприкінці року вона отримала титул "Людина року" в номінації "кумир українців".

"Євробачення 2016" та несподівана перемога Джамали з піснею "1944" принесла їй справжню славу не тільки в Україні, а й за кордоном. У 2020-му альбом саундтреків до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", у якому брали участь переможці конкурсу, був номінований на премію Grammy. Джамала виконала кілька вокальних партій, які через карантин записувала в Києві. Про номінацію дізналася в сторіз, але в неї є всі шанси отримати цю нагороду.

У кар'єрі Тіни Кароль першою великою нагородою став спеціальний приз "Алла" у розмірі 50 тисяч доларів, які вона витратила на запис дебютного відеокліпу "Выше облаков". Крім того, у 2005 році співачка вирушила в зону конфлікту – Ірак та Косово, де виступила із сольним концертом й отримала премію "Співачка року".

Потім Тіна Кароль у 2019-му вирушила підкорювати Америку, ще й цілком успішно! Вона підписала контракт з Bentley Records у Нью-Йорку для запуску англомовного альбому. А також презентувала англомовну версію пісні "Внезапно" з альбому "Інтонації", яка потрапила в ротації регіональних радіостанцій США та добре розійшлася в американському Інтернеті.

Alyona Alyona, колишня вихователька дитячого садка, увірвалася в шоу-бізнес у 2018 році та ще й досить стрімко. Наприкінці 2018 року вона отримала номінацію на "Найкращий хіп-хоп хіт" премії YUNA, а також заробила славу одного з найбільш нестандартних українських артистів.

У 2019-му українська реп-виконавиця отримала визнання й за кордоном, де майже одразу стала "символом" боротьби зі стандартами зовнішності. Пісня Аlyona Аlyona "Булінг" ідеально підійшла до тематики та наприкінці року, після зйомки для американського Vogue, New York Times внесли Alyona Alyona в топ-15 європейських перспективних артистів.