Хто з російських і українських артистів відмовився виступати перед виборами в Білорусі: названі імена

Українські та російські виконавці почали відмовлятися від концерту в день тиші в Білорусі, який запланований на 8 серпня, за день до виборів глави держави.

Як повідомляє телеканал "Дождь", влада Білорусі запланувала ряд безкоштовних концертів за участю представників української, білоруської та російської естради на підтримку президента країни Олександра Лукашенка.

Участь артистів у заходах викликала шквал критики в соцмережах. Тому зірки почали відмовлятися від виступу, щоб не псувати репутацію. Зокрема, співак Леонід Агутін на своїй сторінці в Facebook написав, що не візьме участь в концерті за численними проханнями білоруських громадян.

Агутін відмовився виступати в Білорусі Скриншот Facebook

У Бобруйську повинна була виступати співачка Тіна Кароль, однак зірка відмовилась. Проте в цьому ж місті мають намір з'явитися зі своїми піснями Павло Зібров і гурт "Лісапетний батальйон". На святковому концерті в Бресті співатиме Олег Винник.

Співак Стас П'єха в коментарях в Instagram написав, що приїде до Білорусі в рамках свого туру восени. Також відмовилася нібито через пандемію коронавірусу співачка Юліана Караулова. Група "Кар-Мен" повідомила, що "в зв'язку з ситуацією, яка склалася в Мінську навколо концертів 8 серпня" вони перенесуть концерт. Відмовилися також гурт "Краски", Григорій Лепс, дует RASA.

Дует RASA з Росії відмовився від участі в Мінському концерті Телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Стас П'єха заявив, що раніше осені в Білорусі його не варто чекати Телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Караулова не буде виступати в Білорусі Телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Група "Кар-Мен" відмовилася від виступу в Білорусі Телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Лепс не буде виступати 8 серпня в Білорусі Телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Еліна Іващенко посіла перше місце на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську (Білорусь).