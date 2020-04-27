Хто такий Роман Сасанчин і чим запам'ятався переможець "Голосу країни-10": історія юного співака
Переможцем ювілейного, 10 сезону вокального проекту "Голос" став 18-річний Роман Сасанчин – представник команди Тіни Кароль.
OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто такий Рома Сасанчин і яка історія успіху юного співака (відео дивіться в кінці матеріалу).
Роман Сасанчин став одним із наймолодших переможців в історії "Голосу країни". Однак це не перша його перемога в вокальних шоу – раніше він вже ставав переможцем "Голос. Діти" і теж в команді Тіни Кароль.
Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року в селі Садки Заліщицького району Тернопільської області. З юних років Сасанчин почав живити любов до музики і творчості.
З п'яти років Рома почав займатися вокалом. Вперше виступив перед публікою в школі, коли заспівав на першому дзвінку. Але тоді його головними слухачами були батьки і бабуся.
Викладачі хлопця неодноразово підкреслювали, що Роман – справжній самородок і зобов'язаний досягти успіху в кар'єрі музиканти.
У 2012 році 10-річний Рома брав участь у "сліпих прослуховуваннях" першого сезону талант-шоу "Голос. Діти", але тоді жоден з тренерів шоу його не вибрав. До слова, Тіна Кароль, яка пізніше призведе його до двох перемог на головних вокальних шоу країни, також тоді не звернула на хлопця увагу.
У 2013 році він закінчив Товстенську музичну школу, Львівську спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. Соломії Крушельницької (клас вокалу), в яку Сасанчина запросив Міністр культури України. В даний час навчається в Теребовлянському коледжі культури і мистецтв.
2 березня 2015 Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти" в команді Тіни Кароль. У жовтні того ж року він презентував кліп на пісню "Мамина зірка", який подарував йому канал 1+1. Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова – Микола Бровченко.
26 квітня 2020 року Романа Сасанчин став переможцем десятого сезону талант-шоу "Голос країни", і знову в команді Тіни Кароль. Кароль, в свою чергу, стала тренеркою-переможницею вп'яте.
Крім бажаного кубка, Роман Сасанчин отримав головний приз вокального шоу – квартиру в Києві.
У студії "Сніданку з 1+1" під час онлайн-включення Роман поділився своїми емоціями після оголошення імені переможця:
"Так багато вчора всього відбувалося, для мене це був просто шок. Я зрадів дуже, вдячний всім друзям і рідним, хто мене підтримував, адже здійснилася моя заповітна мрія".
Відзначимо, що спочатку Роман був учасником команди Дана Балана. Після етапу "нокаути" Балан надав перевагу іншому виконавцю, але Сасанчина в свою команду "вкрала" Тіна Кароль. Пізніше перший тренер Романа – Дан Балан – зазначив, що пошкодував про своє рішення.
Роман Сасанчин в шоу "Голос. Діти": дивитися відео онлайн
Роман Сасанчин в "Голос країни": дивитися відео онлайн
Оголошення переможця на "Голос країни": відео
Нагадаємо, суперфінал ювілейного сезону "Голосу країни" став благодійним – всі отримані кошти від голосування і продажу реклами підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше обладнання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал проекту "Голосу країни-10 " пройшов в особливому режимі через карантин в Україні. Про те, чим ще здивував фінал вокального шоу – читайте за посиланням.