Переможцем ювілейного, 10 сезону вокального проекту "Голос" став 18-річний Роман Сасанчин – представник команди Тіни Кароль.

OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто такий Рома Сасанчин і яка історія успіху юного співака (відео дивіться в кінці матеріалу).

Роман Сасанчин переміг на шоу "Голос країни 10" Пресслужба 1+1

Роман Сасанчин став одним із наймолодших переможців в історії "Голосу країни". Однак це не перша його перемога в вокальних шоу – раніше він вже ставав переможцем "Голос. Діти" і теж в команді Тіни Кароль.

Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року в селі Садки Заліщицького району Тернопільської області. З юних років Сасанчин почав живити любов до музики і творчості.

Роман Сасанчин в фіналі "Голос країни 10" Пресслужба 1+1

З п'яти років Рома почав займатися вокалом. Вперше виступив перед публікою в школі, коли заспівав на першому дзвінку. Але тоді його головними слухачами були батьки і бабуся.

Роман Сасанчин і Тіна Кароль YouTube

Викладачі хлопця неодноразово підкреслювали, що Роман – справжній самородок і зобов'язаний досягти успіху в кар'єрі музиканти.

У 2012 році 10-річний Рома брав участь у "сліпих прослуховуваннях" першого сезону талант-шоу "Голос. Діти", але тоді жоден з тренерів шоу його не вибрав. До слова, Тіна Кароль, яка пізніше призведе його до двох перемог на головних вокальних шоу країни, також тоді не звернула на хлопця увагу.

Роман Сасанчин зараз Instagram @sasanchyn_official

У 2013 році він закінчив Товстенську музичну школу, Львівську спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. Соломії Крушельницької (клас вокалу), в яку Сасанчина запросив Міністр культури України. В даний час навчається в Теребовлянському коледжі культури і мистецтв.

2 березня 2015 Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти" в команді Тіни Кароль. У жовтні того ж року він презентував кліп на пісню "Мамина зірка", який подарував йому канал 1+1. Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова – Микола Бровченко.

Роман Сасанчин після перемоги на "Голос. Діти" Instagram @sasanchyn_official

26 квітня 2020 року Романа Сасанчин став переможцем десятого сезону талант-шоу "Голос країни", і знову в команді Тіни Кароль. Кароль, в свою чергу, стала тренеркою-переможницею вп'яте.

Крім бажаного кубка, Роман Сасанчин отримав головний приз вокального шоу – квартиру в Києві.

Роман Сасанчин Пресслужба 1+1

У студії "Сніданку з 1+1" під час онлайн-включення Роман поділився своїми емоціями після оголошення імені переможця:

"Так багато вчора всього відбувалося, для мене це був просто шок. Я зрадів дуже, вдячний всім друзям і рідним, хто мене підтримував, адже здійснилася моя заповітна мрія".

Відзначимо, що спочатку Роман був учасником команди Дана Балана. Після етапу "нокаути" Балан надав перевагу іншому виконавцю, але Сасанчина в свою команду "вкрала" Тіна Кароль. Пізніше перший тренер Романа – Дан Балан – зазначив, що пошкодував про своє рішення.

Роман Сасанчин переміг в "Голос країни" YouTube

Роман Сасанчин в шоу "Голос. Діти": дивитися відео онлайн

Роман Сасанчин в "Голос країни": дивитися відео онлайн

Оголошення переможця на "Голос країни": відео

Нагадаємо, суперфінал ювілейного сезону "Голосу країни" став благодійним – всі отримані кошти від голосування і продажу реклами підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше обладнання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал проекту "Голосу країни-10 " пройшов в особливому режимі через карантин в Україні. Про те, чим ще здивував фінал вокального шоу – читайте за посиланням.

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