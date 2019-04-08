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Хто такі ймовірні "перші леді" України: історії Порошенко і Зеленської

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Зовсім скоро президентські перегони завершаться і разом з главою держави перемогу здобуде ще одна людина – дружина переможця. Вона стане "першою леді" України. Звання не тільки почесне, але й відповідальне.

Журналісти ТСН розповіли історії двох претенденток: Марини Порошенко і Олени Зеленської.

Обидві вони народилися в лютому і вже досить довго прожили у шлюбі зі своїми знаменитими чоловіками.

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Марина Порошенко і Олена Зеленська

Марина Порошенко і Олена Зеленська

Марина Порошенко (Переведенцева)

Нинішня "перша леді" – дочка заступника міністра охорони здоров'я УРСР. Сама також закінчила столичний медуніверситет і врешті-решт стала лікарем-кардіологом. Студентка Марина зустріла свого майбутнього чоловіка на дискотеці. Офіційно вийшла заміж через рік після першої зустрічі з чоловіком. Йому було 18, а їй 21.

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина Порошенко старша за свого чоловіка на 3 роки. 1 лютого першій леді виповнилося 57. Щороку на день народження Петро Порошенко дарує їй путівку у країну, де вони ще не були. Так, за шлюбні роки вони об'їздили мало не весь світ.

Марина у шлюбі 35 років. У родині Порошенко двоє синів і двоє дочок. Вже є онуки. Заради сімейного затишку вона кинула роботу кардіолога.

Марина і Петро Порошенко

Марина і Петро Порошенко

"Марина Порошенко за 5 років встигла проявити себе, і як ведуча новин з нагоди привітання чоловіка, а ще як ведуча фітнес-уроків на одному з телеканалів і як покровителька інклюзивної освіти. Тобто відстоює навчання в звичайних, а не спеціальних школах дітей з фізичними недоліками", – відзначають журналісти.

Олена Зеленська (Кияшко)

Вони вчилися з майбутнім шоуменом у паралельних класах, але зустрілися лише після школи на вулиці. Студентку будівельного факультету Криворізького університету Володимиру доводилося відвойовувати у іншого хлопця. З тих пір офіційного одруження Олена буде чекати цілих 8 років.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Зараз їй 41. Вони з Володимиром однолітки. Які подарунки отримує вона – достеменно невідомо. Судячи з декларації Зеленського, за дружиною числяться авто, квартира і прикраси.

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

Олена Зеленська та Володимир разом 24 роки. 8 років жили у цивільному шлюбі. А в 2003 році одружилися офіційно. Мають двоє дітей. Молодшому Кирилу 6. Старшій доньці Саші – 14. До речі, вона була на екранах телевізорів кілька років тому в шоу "Розсміши коміка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу привів у захват образ першої леді України Марини Порошенко на заходах, які проводились у Франції від імені дружини президента Французької Республіки Бріжит Макрон.

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Особи
Марина ПорошенкоВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель а чо ты тут не разместил фото жены алакаша где она в церкви в Стамбуле ..без лифчика????)))вся Россия уржалась..А у вас я вижу табу..на демократию))
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