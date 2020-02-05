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7 лютого • оновлено в 09:25
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Хто така Настя Костенко і як Бузова відреагувала на дитину свого колишнього

19т
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Російська модель Анастасія Костенко народила дитину від колишнього чоловіка співачки Ольги Бузової, футболіста Дмитра Тарасова.

Це вже друга дочка, яку вона йому подарувала.

Відзначається, що Костенко народилася в 1994 році в сім'ї підприємця і психолога. Вона почала зустрічатися з Тарасовим ще поки той був одружений на Бузовій (офіційно вони розлучилися в грудні 2016 року), в січні 2018 вони одружилися.

Влітку того ж року народилася їхня перша донька Мілана.

5 лютого в Підмосков'ї народилася ще одна дівчинка. Її зріст становить 52 сантиметри, а вага - 3390 грамів. Поки невідомо, як її звуть.

Щаслива мама вже похвалилася першими фото малятка в мережі:

Варто зауважити, що для Тарасова це вже третя дочка.

Він уже подякував дружині за дитину в своєму Інстаграм:

Як відомо, Тарасов був одружений на Бузовій трохи більше чотирьох років, і з тих пір у неї були серйозні проблеми в особистому житті, ходили навіть чутки про її проблеми з алкоголем і що вона більше ні з ким не мала інтимних контактів.

Останнім часом Бузова зустрічається з Давою, і вже навіть пішли чутки про її вагітність, - підстави для цього з'явилися після скарг співачки, що вона погладшала, постійно хоче спати і їсти.

У день народження нової дочки Тарасова Ольга була на зустрічі з Жаном Готьє, який погодився робити для неї нові костюми, після чого брала участь в шоу з Лолітою - судячи з усього, у неї немає часу на тугу за колишнім.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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