Хто така Настя Костенко і як Бузова відреагувала на дитину свого колишнього

Російська модель Анастасія Костенко народила дитину від колишнього чоловіка співачки Ольги Бузової, футболіста Дмитра Тарасова.

Це вже друга дочка, яку вона йому подарувала.

Відзначається, що Костенко народилася в 1994 році в сім'ї підприємця і психолога. Вона почала зустрічатися з Тарасовим ще поки той був одружений на Бузовій (офіційно вони розлучилися в грудні 2016 року), в січні 2018 вони одружилися.

Влітку того ж року народилася їхня перша донька Мілана.

5 лютого в Підмосков'ї народилася ще одна дівчинка. Її зріст становить 52 сантиметри, а вага - 3390 грамів. Поки невідомо, як її звуть.

Щаслива мама вже похвалилася першими фото малятка в мережі:

Варто зауважити, що для Тарасова це вже третя дочка.

Він уже подякував дружині за дитину в своєму Інстаграм:

Як відомо, Тарасов був одружений на Бузовій трохи більше чотирьох років, і з тих пір у неї були серйозні проблеми в особистому житті, ходили навіть чутки про її проблеми з алкоголем і що вона більше ні з ким не мала інтимних контактів.

Останнім часом Бузова зустрічається з Давою, і вже навіть пішли чутки про її вагітність, - підстави для цього з'явилися після скарг співачки, що вона погладшала, постійно хоче спати і їсти.

У день народження нової дочки Тарасова Ольга була на зустрічі з Жаном Готьє, який погодився робити для неї нові костюми, після чого брала участь в шоу з Лолітою - судячи з усього, у неї немає часу на тугу за колишнім.

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