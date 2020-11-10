Камала Харріс: секрети стилю першої жінки – віце-президента США

Вона любить готувати за рецептами з The New York Times, колекціонує кеди Converse і активно підтримує ЛГБТ, вперше в історії створивши реабілітацію для підлітків, змушених займатися проституцією, а також виступає за легалізацію каннабіса. Вона – це Камала Харріс, перша жінка в історії США, яка зайняла пост віце-президента.

OBOZREVATEL розповідає цікаві факти і головні події в юридичній і політичній кар'єрі Камали Харріс, про її шляху до вершини і неповторному стилю, який показав всім жінкам: щоб стати вище чоловіків, не обов'язково носити підбори.

Камала Харріс, як багато хто знає, є дочкою іммігрантів. Батько майбутнього віце-президента Дональд Харріс, був уродженцем Ямайки, а мати – Шьямал Гопалан, була родом з Індії. Батьки Харріс розлучилися, коли дівчинці було п'ять років і мама майбутнього політика залишилася одна з двома дітьми (у Камали є молодша сестра Майя), залишилася одна.

Проте, ця обставина ніяк не зломило жінку. Шьямал разом з дочками проживала не в самому благополучному районі Берклі, але, коли в США оголосили про програму расової десегрегации і деякі "школи для білих" відкрили свої двері для "кольорових" учнів, була однією з перших, хто незважаючи на ризик цькування, записався в списки учасників. В результаті, дівчинку і її сестру щодня на спеціальному автобусі вивозили з бідного кварталу Берклі в "білий район", і завдяки безстрашності матері, дівчинка отримала освіту у престижній школі "Тисяча дубів".

Але, крім освіти, своїм дочкам Шьянмала прищеплювала також перші в їхньому житті демократичні положення – так, і батько, і мати Камали, були активними учасниками різних мітингів проти расової сегрегації, дискримінації та конфліктів. Саме там 11-річна Камала вперше побачила, як важливо відстоювати власні кордони, заявляти власні позиції і захищати права людини. Згодом, цей досвід дитинства, Харріс пронесе через все життя, і він вплине на її політичні погляди.

У 12 років дівчинка разом з сестрою переїхали в Монреаль, Канаду, де її мама викладала в Університеті Макгілла. Повернулася дівчинка в США вже в 17 років, де провчилася випускний клас і вступила в Говардський університет, який історично є навчальним закладом для темношкірих. Дівчина отримала ступінь доктора права, продовжила освіту в Каліфорнійському університеті і потім поступила на посаду помічника прокурора округу Аламеда.

Детальніше про біографію і початку шляху Камали Харріс – читайте на OBOZREVATEL.

Спочатку кар'єри Харріс працювала помічником прокурора в Окленді, де займалася справами, пов'язаними з сексуальними злочинами. Потім її перевели на роботу в окружну прокуратуру Сан-Франциско, де в 2003 році вона почала свій підйом, ставши окружним прокурором.

Підліткова проституція. Крім сексуальних злочинів, незабаром Харріс також стала займатися питаннями виплат медичної допомоги незаможним, після чого опинилася в офісі окружного прокурора Сан-Франциско, пішовши на підвищення. Тут вона стала працювати з питанням про підліткової проституції та прийняла одне з найважливіших рішень, на яке багато помічники прокурорів не наважувалися. Відтепер, правоохоронні органи міста відправляли неповнолітніх повій не в тюрму, а в реабілітаційні центри, оскільки з правопорушниць вони перетворилися в жертв.

Дане рішення широко висвітлювалося в пресі, оскільки вже за два роки відсоток підліткової проституції істотно знизився, багато, хто пройшов реабілітацію, не повернулися на панель, а почали нове життя. Раніше це було недоступно в зв'язку з адміністративним покаранням і навіть позбавленням волі, що обмежувало можливість до повернення в суспільство.

Айзек Еспіноза і Девід Хілл. В середині 2000-х років Камала Харріс привернула до себе увагу, коли відмовилася вимагати смертної кари для Девіда Гілла, якого звинуватили у вбивстві поліцейського Айзека Еспінози. Питання ускладнювалося і расовим конфліктом – Еспіноза був представником "латинос" і його вбивство сколихнуло правозахисників.

Однак, Харріс виступила проти смертної кари для Хілла, пішовши в розріз з рішенням сенатора від Каліфорнії Барбари Боксер і Дайан Файнстайн, а також генерального прокурора штату Білла Локіер. Мер Окленда Джеррі Браун ініціював з цього приводу розслідування за підозрою в зловживанні повноваженнями, але порушення в діях Харріс були виявлені. Проте, в 2010 році, балотуючись на посаду генерального прокурора Каліфорнії, вона обіцяла використовувати цей захід і підтримувати її в апеляційній інстанції. 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської і южноазиатской громад, а також першою жінкою на цій посаді.

Медична допомога в тюрмах. У перший рік на посаді прокурора, Харріс потрапила в скандал через проблеми з наданням медичної допомоги в тюрмах Каліфорнії. Подібне сталося в зв'язку з переповненими камерами. Верховний суд засудив цю ситуацію, але Харріс відстоювала позицію губернатора Джеррі Брауна, прагнучи знизити кількість укладених підлягають достроковому звільненню за рішеннями судів нижчої інстанції. Вона пояснювала свої дії тим, що за посадою зобов'язана представляти позицію губернатора.

Справа про помічників шерифів в окрузі Оранж. У 2015 році Харріс знову потрапила в скандал, коли ряд суддів оголосили протест офісу генерального прокурора Каліфорнії в зв'язку з випадками, коли прокурори включали в поліцейські протоколи неправдиві визнання, брехали під присягою і приховували важливі докази. Все це стосувалося справи про нібито зловживання владою помічників шерифів в окрузі Орнж, Каліфорнія.

Замість того, щоб провести повномасштабне розслідування і притягнути до справи поліцію, розслідування Харріс спиралося на обвинувальні свідчення інформаторів, які, тим не менш, були визнані ненадійними. Однак, це Харріс не збентежило.

Позиція з охорони здоров'я. Довгий час Харріс підтримувала, на початку своєї політичної кар'єри, програму Берні Сандерса про те, що охорона здоров'я має бути доступне для всіх і фінансуватися з держбюджету. Однак, потім розробила власну пропозицію: дати американцям можливість вибору між придбанням медичної страховки в ретельно контрольованих приватних компаніях або в державній системі

Позиція щодо абортів. Харріс, як демократ і захисник прав людини, підтримувала право на аборт і виступала проти заборони абортів після двадцятого тижня вагітності. У травні 2019 року його також запропонувала ті штати, які вводять обмеження на проведення абортів, отримати на це спеціальні дозволи у Мін'юсту США.

Після обрання в Сенат, Харріс залишилася вірна своїй позиції, але дозволила пресвітеріанської лікарні Hoag припинити вибіркове виробництво абортів після того, як установа включили в програму католицької Конгрегації сестер Святого Йосифа. Адже, як відомо, католицька церква США, виступає категорично проти абортів.

Позиція по ЛГБТ. Харріс також активно підтримувала легалізацію одностатевих шлюбів, будучи на посаді генерального прокурора Каліфорнії. Вона критикувала закон штату, що забороняв одностатеві шлюби. Крім того, прокурор активно підтримувала і трансгендерів, особливо – їх право користуватися громадськими туалетами за їх вибором, але виступала проти дозволу проведення операцій зі зміни статі тюремним ув'язненим. На посаді прокурора Сан-Франциско створила спеціальний підрозділ для захисту ЛГБТ-молоді від злочинів на ґрунті ненависті.

Позиція по легалайз. 31 липня 2019 року Харріс заявила, що виступає за легалізацію марихуани. Від своїх слів вона не відмовилася навіть після того, як одна з її опонентів, Тулсі Габбард, нагадала факти з досьє Харріс:: "Вона посадила у в'язницю 1500 осіб за правопорушення, пов'язані з марихуаною, і потім сміялася, коли її запитали, курила чи вона коли-небудь марихуану ". Проте, Харріс заявила:

"Давайте скажемо прямо: марихуана не є вхідним наркотиком і має бути легалізована".

Позиція по зовнішній політиці. Практично всі погляди в даній галузі у Харріс збігаються з поглядами Джо Байдена. Вона вважає за необхідне збереження і розвиток міжнародних альянсів США для ефективної боротьби з тим, що в Китаї ущемляється свобода слова, а також для боротьби з пандемією коронавируса.

Крім того, Харріс відстоює перетворення теми захисту прав людини в усьому світі в важливий аспект зовнішньої політики США і критикує авторитарні режими керівництва.

Позиція по клімату. Харріс – одна з ініціаторів звернення Green New Deal (Зелений новий курс), в якому формулюються задачі, які стоять перед американською економікою в контексті боротьби з глобальним потеплінням. Харріс також підготувала законопроект про "кліматичному рівність", який був покликаний узгоджувати правове регулювання заходів щодо захисту навколишнього середовища з інтересами малозабезпечених верств населення.

Позиція по Black Lives Matter. У вересні 2020 року, Харріс, в ході національного конвенту Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення, даний рух назвала необхідним для розвитку США. При цьому, дана заява вона зробила, незважаючи на критику, яка обрушилася на неї майже відразу після початку руху.

У 2016 році Камала Харріс пішла в політику, зайнявши крісло сенатора від штату Каліфорнія, ставши першою жінкою і на цій посаді. Крім того, Харріс – перша сенатор – представник афроамериканської і южноазиатской громад одночасно. Подібні особливості швидко зробили з Камали зірку – її дуже любили запрошувати на телебачення, де вона не боялася висловлювати свою думку з найважливіших питань.

Восени 2019 року Харріс оголосила про участь у президентській кампанії від Демократичної партії, вибравши Байдена головним об'єктом критики в ході дебатів. Однак, вже через кілька місяців, у грудні 2019, оголосила про свій відхід з гонки. Потім, в березні 2020 року, Харріс офіційно виступила на підтримку Джо Байдена. У серпні Байден вибрав Харріс в якості кандидата у віце-президенти США.

Нащадок рабів і рабовласників. У своїх численних інтерв'ю, віце-президент США, Камала Харріс, неодноразово підкреслювала, що вона не є радикально налаштованим громадянином і вся її робота по підтримці кольорового населення США спрямована, перш за все, на збереження миру між усіма расами Америки.

Сама політик не приховувала, що є нащадків рабів. Але агентство Reuters провело власне розслідування, з'ясувавши, що бабуся Харріс – Крістіана Браун, дійсно була нащадком рабовласника Гамільтона Брауна, але в роду більшості афроамериканців є білі плантатори, які гвалтували рабинь. Так, Камала Харріс, можливо, є одночасно нащадком і рабів, і рабовласників. Це, як підмітили в статті, пояснює її нейтральну позицію.

Що ж стосується особистого життя, то заміж майбутній віце-президент вийшла пізно, дітей вона також не має, віддавши всю себе службі в окружній прокуратурі. Обранцем Харріс став юрист Даг Емхофф, з яким вона виховує двох його дітей від попереднього шлюбу. Крім того, Емхофф розділяє її захоплення готувати за рецептами з The New York Times, підбирає їй цікаві екземпляри для її колекції кедів Converse і відвідує баптистської церкви.

Простота, елегантність, поєднання спорту і строгості – в цьому головні "фішки" стилю віце-президента США. Джордж Вашингтон б не повірив очам, побачивши, що віце-президентом США стала представниця афроаменіканскіх громад, ще й перша жінка на цій посаді, та ще й в кедах. Але все геніальне просто, а Камалу Харріс полюбили саме за її максимально простою look і повну байдужість до моди.

Строгі костюми. Образ Харріс вже неможливо уявити собі без строгого брючного костюма. Однотонні, з картатим принтом, вкрай рідко – кричущого забарвлення, саме такі вибирає віце-президент. Варто відзначити, що строгість в одязі властива всім працівникам юриспруденції, а й в цьому розрізі Харріс здивувала Америку.

Цінителька Converse. Зазвичай до брючним костюмам, навіть поєднуючи піджаки з джинсами, жінки вибирають туфлі на підборах і навіть – класичні "човники". Однак, Харріс була однією з перших жінок в політиці, хто відступив від традиційного дрес-коду, раз і назавжди публічно зізнавшись у коханні до зручного взуття. Так, вже більше десяти років, вона колекціонує різні моделі кед Converse і часто з'являється на різних церемоніях і заходах саме в них. Це, на думку модних експертів, показує її лібералістичної погляди. Але ми думаємо, що зручність, швидкість і ефективність – ось що перш за все, цінує Харріс.

"Я бігаю по аеропортам в кедах Converse", - говорила вона в інтерв'ю The Cut. - "У мене є ціла колекція Chuck Taylors: чорна шкіряна пара, біла пара, зі шнурками і без; ті, які я ношу в жарку погоду і в холодну. Є навіть на невеликій платформі - під брючний костюм".

Головний аксесуар Камали Харріс: нитка перлів. Перли найчастіше асоціюється у нас з вечірніми сукнями, вечорами в стилі "келих вина". Але, слідом за кедами на офіційних заходах, Харріс вирішила розвіяти і цей міф. Так, найчастіше на людях, віце-президент з'являється з тонкими ланцюжками з перлами, намистом або підвіскою. Крім того, Харріс також вибирає сережки з камінням або перлами круглої форми. До речі, цього прикрасі Камала не змінює з 1986 року – на випускний фотографії на її шиї також красується нитка перлів. Хтозна, може бути, це якийсь талісман.

Зовсім скоро перша жінка віце-президент США прийде в своїх кедах в кабінет, куди раніше ступала тільки нога в лакованих чоловічих черевиках. Яку політику буде підтримувати Харріс на цій посаді і яких звершень очікувати від неї – покаже час, але те, що Харріс, безумовно, увійшла в історію, варто визнати вже зараз.

Обнадіює, що в команді президента Джо Байдена Харріс буде не єдиною жінкою, адже поруч з новообраним лідером країни завжди його дружина – Джилл Байден, з якої у Камали багато спільного. Про першу леді США і вірну супутницю Байдена OBOZREVATEL розповідав в нашому матеріалі.