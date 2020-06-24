"Робоча баба" і "корабельна сосна": хто така Ірина Аллахвердієва

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва мимоволі стала героїнею скандалу у Верховній Раді, після того як в мережу потрапила розмова Давида Арахамії і Олександра Корнієнка про її жіночі якості.

Так, колеги по фракції назвали Аллахвердієву, зокрема, "робочою бабою" і "корабельною сосною". Сама народний депутат вже відреагувала на скандал, відповівши, що, "особисте життя жінки обговорюють чоловіки, які в ній не беруть участі", а також назвавши фейком дану розмову. Про те, хто така Ірина Аллахвердиева і що про неї відомо, дізнавався OBOZREVATEL.

Ірина Аллахвердієва Facebook Ірини Аллахвердієвої

Освіта та кар'єра

Ірина Аллахвердієва – родом з Миколаєва, як і її колега, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Народилася 26 серпня 1978 року, їй 41.

Закінчила Миколаївську державну аграрну академію за спеціальністю "Облік і аудит", працювала економістом.

Про початок кар'єри Ірини Аллахвердієвої фактично немає публічної інформації; відомо, однак, що, до того як стати політиком, вона обіймала посаду заступника директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ "Інкомстрах", а також заступника директора з розвитку в Миколаївській філії "ІНГО Україна" – компанії, яка теж займається страхуванням.

На момент обрання в парламент Ірина Аллахвердієва працювала директором Миколаївської обласної дирекції страхової компанії "Уніка".

Ірина Аллахвердієва Facebook Яна Доброносова

Ірина Аллахвердієва у Верховній Раді Facebook Яна Доброносова

Робота у Верховній Раді

Аллахвердієва пройшла до Верховної Ради під № 116 в списку партії "Слуга народу". Вона є членом комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

За даними порталу "Слово і діло", Аллахвердиева виконала лише дев'ять обіцянок з 96, які дала виборцям.

Ірина Аллахвердієва в Раді Facebook / Ірина Аллахвердиева

Ірина Аллахвердієва (праворуч) Facebook Ірини Аллахвердієвої

Ірина Аллахвердієва Facebook Ірини Аллахвердієвої

Родина

Ірина Аллахвердієва – заміжня жінка. Її чоловік – підприємець Яшар Новрузович Аллахвердієв. У подружжя є син Карім.

Скандали за участі Ірини Аллахвердієвої

Народний депутат Аллахвердієва славиться модними нарядами, які вона носить на роботу до Верховної Ради, причому багато хто з них є досить відвертими. Якось, у жовтні 2019 року депутат прийшла на засідання Верховної Ради з сумкою Gucci вартістю 1,892 тисячі доларів (близько 50 тисяч гривень).

26 січня 2020 року Ірина Аллахвердієва потрапила в аварію в Миколаєві. За інформацією місцевих ЗМІ, депутатка їхала на своєму джипі Lexus NX200 вулицею Пушкінською, і в невдалій спробі припаркуватися, перебуваючи в крайньому лівому ряду, зіткнулася з Mazda. На щастя, ніхто в аварії не постраждав.

Ірина Аллахвердієва Facebook Ірини Аллахвердієвої

Ірина Аллахвердієва Facebook Яна Доброносова

Ірина Аллахвердієва Facebook Ірини Аллахвердієвої

Скандал з Корнієнком та Арахамією

Ірина Аллахвердієва, яку на камеру обговорили колеги по фракції "Слуга народу", прокоментувала скандал виданню "Страна". "Зовнішність та особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участі", – сказала Аллахвердієва.

А у своєму Facebook депутатка написала, що вважає скандальне відео фейком. "Опубліковане "сенсаційне відео" – монтаж. Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого", – написала вона.

До слова, сам заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко назвав відеозапис змонтованим, але все ж вибачився за слова, які в ньому прозвучали. У свою чергу глава фракції Давид Арахамія заявив, що запис нібито змонтовано з двох частин. За його словами, один з фрагментів розмови дійсно було присвячено колезі, а в іншому мова нібито йшла про одну з кандидатів на посаду міського голови.

Ірина Аллахвердієва (зліва) Facebook Ірини Аллахвердієвої

Ірина Аллахвердієва у Верховній Раді Facebook Ірини Аллахвердієвої

Ірина Аллахвердієва у Верховній Раді Facebook Ірини Аллахвердієвої

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