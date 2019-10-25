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25 жовтня • оновлено в 11:09
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Хто представить Україну на "Міс Всесвіт 2019": яскраві фото красуні

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Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2019" в Лос-Анджелесі представить 26-річна красуня із Запоріжжя Анастасія Субота, яка в ніч на 25 жовтня стала переможницею "Міс Україна Всесвіт 2019".

Так, дівчина за фахом вебдизайнерка, але працює професійною моделлю. Вона кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею. OBOZREVATEL пропонує подивитися найяскравіші фото Суботи.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото: JetSetter.ua

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Відомо, що Анастасія захоплюється живописом, спортивною хореографією, вивченням іноземних мов. Багато подорожує. Спеціально для конкурсу вона пофарбувалася з русявого в рудий колір. На думку моделі, саме він їй приніс удачу.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

У Суботи є хлопець, але в залі в цей вечір він бути присутнім не міг . За контрактом, переможниці конкурсу протягом року не можуть виходити заміж.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Зазначимо, що Анастасія рада, що конкурс "Міс Всесвіт" пройде в Лос-Анджелесі, адже там вже кілька років живе і працює її мама. Дівчина вперше поїде до неї в гості.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіша фото переможниці конкурсу "Міс Україна-2019" Маргарити Паші.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Девушка похожа на трансвестита. Неженственное лицо.
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