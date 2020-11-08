Хто покинув "Танці з зірками": зворушливий фінал 11 випуску

За підсумками 11 випуску "Танців з зірками", проєкт залишила пара Сергій Танчинець і Яна Цибульська. Український рокер зворушливо прощався з шоу.

Так, Танчинець і Цибульська стали аутсайдерами за оцінками журі. За два танці вони отримали 66 балів (по 33 за кожен), що було істотно нижче, ніж у конкурентів. Глядачі також не дуже активно підтримували пару. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виступали Яна і Сергій (відео знаходиться в кінці сторінки).

У 11 ефірі пари вперше танцювали по два номери. Під час першого виступу на паркеті разом з Сергієм Танчинцем були також його дружина Анна і дочка Анастасія.

Сергій Танчинець з дружиною і донькою. Скріншот відео

Другим танцем, який продемонстрував фронтмен групи "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець разом зі своєю партнеркою по шоу, став повільний (англійський) вальс.

Відзначимо, разом з Танчинцем в номінацію на виліт потрапила фаворитка суддів проекту "Танці з зірками" Надія Мейхер. Їх парам довелося боротися за право залишитися в шоу – вони демонстрували "танець за життя". На цей раз ним була самба.

Сергій Танчинець і Яна Цибульська, вальс. Скріншот відео

За рішенням суддів в самбі краще себе проявили Надія Мейхер і Кирило Васюк, вони і залишилися в шоу.

Під час прощання з проєктом Сергій Танчинець зворушливо попрощався з іншими учасниками і звернувся до глядачів, закликаючи їх ніколи і ні перед чим не зупинятися.

"Це була якась казка! Ви змінили мене. Це шоу створене для того, щоб люди вірили в чудеса і перемагали себе. Можна почати танцювати і в 38 років!" – звернувся музикант до публіки.

Як виступав Сергій Танчинець в 11 випуску "Танців з зірками":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одинадцятому випуску шоу "Танці з зірками" українська співачка Надія Мейхер вперше показала своїх дочок : 8-річну Анну і 5-річну Марію.