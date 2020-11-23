Хто покинув "Танці з зірками" в тринадцятому випуску: несподівана розв'язка півфіналу

У неділю, 22 листопада, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов тринадцятий випуск шоу "Танці з зірками". В результаті проєкт не покинула жодна з трьох пар.

Так, в зоні ризику опинилися Надія Мейхер і Кирило Васюк, а також Санта Дімопулос і Макс Леонов. Однак саме глядацькі голоси врятували ці пари від вильоту в півфіналі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, екссолістки гурту "ВІА Гра" виконали в 13-му ефірі по три танці. Один з них вони продемонстрували разом з ведучими шоу Юрієм Горбуновим та ведучим балкону Олегом Винником.

Санта Дімопулос і Макс Леонов виконали на паркеті запальне ча-ча-ча, квікстеп, а також пристрасне танго разом з Олегом Винником. У сумі за всі три танці пара отримала від суддів 119 балів.

Надія Мейхер і Кирило Васюк виконали на паркеті пристрасний пасадобль, ніжний фокстрот і квікстеп з ведучим "Танців з зірками" Юрієм Горбуновим. У сумі за всі три танці пара отримала 116 балів.

Повний список учасників виглядав так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому 12 випуску шоу "Танці з зірками" зіркові учасники вийшли на паркет з суддями проєкту, а також виконали "танець за життя". За результатами голосування шоу покинув футболіст Сергій Мельник.