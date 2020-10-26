Хто покинув "Танці з зірками" в 9 випуску: на шоу ухвалили сенсаційне рішення

За результатами дев'ятого випуску "Танців з зірками" на каналі "1+1" проєкт залишила пара Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко – вони самостійно відмовилися продовжувати свій шлях у програмі.

Учасники станцювали модерн разом з легендою українського кіно Ольгою Сумською і не змогли заручитися підтримкою суддів, однак глядачі віддали їм свої голоси і "витягнули" з зони ризику (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Читайте всі подробиці дев'ятого випуску "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

За підсумками випуску в номінацію потрапили дві пари: Надія Мейхер і Кирило Васюк, а також Сергій Танчинець та Яна Цибульська. Свої "танці за життя" на проєкті претенденти на виліт так і не показали – Дар'я та Ігор вирішили покинути "Танці з зірками".

За рішенням суддів і продюсерів шоу, пари, які опинилися в зоні ризику, залишилися на проєкті, так як Петрожицька врятувала їх від вильоту.

Дивіться відео, як виступали Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко в дев'ятому випуску "Танців з зірками":

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками восьмого випуску шоу "Танці з зірками" залишила пара Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Учасники не змогли вийти на паркет за станом здоров'я, адже раніше вони захворіли коронавірусом. Замість них танцювали інші учасники проєкту – Арам Арзуманян і Тоня Руденко. В результаті допомога друзів не виявилася результативною і Позитив з Сахневич припинили свій шлях на проєкті.