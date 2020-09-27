Хто покинув "Танці з зірками" в 5 випуску: виліт пари став сенсацією в мережі

За результатами глядацького голосування, а також оцінювання журі, в п'ятому випуску шоу "Танці з зірками" раптово покинула пара Арам Арзуманян і Тоня Руденко.

У прямому ефірі вони станцювали джайв і отримали від журі 31 бал. Глядачі не підтримали пару. OBOZREVATEL пропонує побачити, як виступали аутсайдери п'ятого випуску (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всі подробиці п'ятого випуску шоу "Танці з зірками" читайте за посиланням.

Виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко. YouTube (скріншот відео)

Разом з ними в номінації на виліт опинилися пара Позитив і Юлія Сахневич, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк, які раніше були фаворитами в шоу. За виконання номерів вони отримали від журі 27 і 35 балів відповідно, підтримка глядачів у них виявилася значнішою, ніж у Арзуманяна.

Для самої пари-аутсайдера виліт з шоу став несподіванкою. У прощальній промові Арам Арзуманян сказав, що проект його змінив і тепер він знає, що перед ним немає ніяких перешкод.

Також негативно відреагували глядачі проекту та користувачі мережі. Багато з них відзначили, що таке рішення є несправедливим.

"Ось сьогодні несправедливість за працю, старання і душу! Як далі дивитися і вірити..." – висловилися коментатори.

"Серйозно? Ось так от найкраща пара пішла? За них завжди голосували... Як так? Кидаю дивитися шоу... Там більше немає гідних танцюристів", – додали інші.

Користувачі мережі обурилися через виліт Арзуманяна з "Танців з зірками". YouTube (скріншот коментарів)

У мережі назвали результат ефіру несправедливим. YouTube (скріншот коментарів)

Арам Арзуманян і Тоня Руденко: відео виступу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому, четвертому випуску шоу "Танці з зірками" залишила одна з найяскравіших і сенсаційний пар проекту – Alyona Alyona і Юрій Гурич. Вирішальними стали голоси глядачів: вони віддали свою підтримку акторові Тарасу Цимбалюку та його партнерці Яні Заєць, які також потрапили в зону ризику. Всі подробиці четвертого ефіру "Танців з зірками" читайте за посиланням.