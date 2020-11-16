Хто покинув 'Танці з зірками': драматичний фінал 12 випуску

За підсумками 12 випуску "Танців з зірками", проект залишила пара Сергій Мельник і Аделіна Делі. Український футболіст зворушливо попрощався з шоу.

Так, Мельник і Делі стали аутсайдерами за оцінками журі. За три танці вони отримали 91 бал. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виступали Сергій і Аделіна (відео знаходиться в кінці сторінки).

У 12 випуску вони танцювали по три номери. Перший – зі своїм партнером. Пара продемонструвала ніжний контемп.

У другому номері Мельник і Делі вийшли на паркет з Катериною Кухар. Разом з примою вони станцювали балет під Каміль Сен-Санс "Акваріум".

Відзначимо, разом з Мельником в номінацію на виліт потрапила фаворитка суддів проекту "Танці з зірками" Надія Мейхер. Їх парам довелося боротися за право залишитися в шоу – вони демонстрували "танці за життя". Для Сергія та Аделіни на цей раз був джайв.

За рішенням суддів краще себе проявили Надія Мейхер і Кирило Васюк, вони і залишилися в шоу.

Під час прощання з проектом Сергій Мельник зворушливо попрощався з іншими учасниками і звернувся до глядачів, закликаючи їх домагатися своїх цілей, незважаючи ні на що.

"Це була чудова подорож у світ танцю. Дякую всім, хто пов'язаний з цим проектом, всім, хто робить це шоу і залишається за кадром. Ми старалися. Цей проект не тільки про конкуренцію, а, мабуть, все ж про мотивацію. Люди, які багато чого досягли в своєму житті, вони беруть себе в руки, намагаються і показують, що незважаючи на все, ніколи не пізно навчитися новому мистецтву, новій справі. Ми сьогодні йдемо тільки тому, що залишаються найсильніші і гідні. Нехай виграє найсильніший", – сказав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Влад Яма отримав серйозну травму на "Танцях з зірками".