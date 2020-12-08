Хто покинув "Супер Топмодель по-українськи" у 8-му випуску: Костромічова ухвалила сенсаційне рішення

У понеділок, 7 грудня, відбувся 8 випуск реаліті "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал). Ведуча шоу Алла Костромічова вирішила, що на цього тижня жодна з дівчат не покине проєкт. Однак в наступному випуску на двох учасниць – Ірину Мойсак та Арину Любітєлєву – чекає "битва за життя".

Так, у восьмому випуску Дашу Майстренко назвали найкращою учасницею тижня, а її подруга Арина Любітєлєва виявилася за крок до вильоту з проєкту. Дівчина не впоралася зі зйомкою соціального відео для майбутнього покоління – її підвело вкрай погане знання української мови. Цього тижня учасниці займалися пошуком самоідентифікації, повідомила OBOZREVATEL пресслужба Нового каналу.

"Враховуючи, що у нас соціальний сезон, дівчата повинні говорити про свою позицію впевнено, вести за собою людей. Це одна з головних рис, якою має володіти переможниця. Чи надихає відео Арини на зміни? Навряд", – заявила Костромічова.

Арина Любітєлєва пресслужба Нового каналу

Робота Іри Мойсак також не надто задовольнила експертів. Так що саме вона опинилася у номінації разом з Ариною. Однак, коли дівчата чекали на вердикт Алли, вона прийняла рішення, якого не очікував ніхто.

"Я вирішила, що цього тижня "Супер Топмодель по-українськи" не покине ніхто. А вже в наступному випуску Армну тв Іру чекає битва за життя. Їхня робота на першому випробуванні вирішить, хто продовжить боротьбу за перемогу, а хто відправиться додому за крок до фіналу", – пояснила вона.

Ірина Мойсак пресслужба Нового каналу

Таким чином, боротьбу за перемогу на проєкті продовжили: Арина Любітєлєва, Іра Мойсак, Саша Литвин, Таня Брик і Даша Майстренко.

Учасниці шоу "Супер Топмодель по-українськи" пресслужба Нового каналу

Учасниці шоу "Супер Топмодель по-українськи" прес-служба Нового каналу

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