Хто покинув "Супер Топ-модель по-українськи": дівчину відправили додому через травму

У третьому випуску реаліті "Супер Топмодель по-українськи", який вийшов на Новому каналі в п'ятницю, 30 жовтня, проєкт покинула Анастасія Панова. Дівчина отримала травму – вона зламала палець на нозі.

Ця ситуація внесла несподівані корективи в церемонію вигону. Так, готуючись до випробування з гімнастичними полотнами, Панова невдало спустилася вниз і замість матраца встала на тверду підлогу, пошкодивши палець. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Дівчина до останнього терпіла біль, продовжувала готуватися до іспиту і вибудовувати в голові план дій. Але члени знімальної групи все одно помітили, що з Настею щось не так, та звернулися до лікарів.

"Коли приїхала швидка і діагностувала перелом пальця, я засмутилася. Відчула, що це може стати перешкодою моїй участі в проєкті. Але готова була долати біль і йти до перемоги", – переконувала модель.

Незважаючи на те, що Настя пройшла два випробування на полегшених умовах, залишити її в проєкті не могли з міркувань безпеки.

"Насті Пановій було рано залишати реаліті, але таке рішення ми ухвалили виключно заради її здоров'я. На наступному тижні будуть випробування, з якими вона просто не зможе впоратися фізично", – пояснила рішення експертів ведуча Алла Костромічова.

До речі, своїм вильотом Настя "врятувала" Іру Ротар, яка вдруге поспіль потрапила в номінацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" проєкт покинули відразу дві учасниці – Катя Чечеленко і Настя Леухіна (ХТЗ)