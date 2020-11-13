Хто покинув шоу "Холостячка" в 4 випуску: в проєкті залишилися шестеро учасників

У четвертому випуску шоу "Холостячка" на СТБ покинули два учасники: Назар Дзівульський та Ілля Рибальченко.

Далі боротьбу за серце головної героїні романтичного реаліті Ксенії Мішиної боротимуться шестеро чоловіків: Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт, Андрій Рибак, Ігор Бабко та Євген Ковтуненко. Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Читайте всі подробиці четвертого випуску за посиланням.

Хто залишився в шоу "Холостячка": всі учасники. Instagram проєкту "Холостячка"

Так, Назар Дзівульський пішов з проєкту достроково за ініціативи Ксенії через скандал, який виник навколо нього та його сина. З'ясувалося, що шість років чоловік приховував від дитини своє батьківство і не брав участі в житті малюка. Про це розповіла його колишня дружина Людмила.

Назар Дзівульський покинув шоу "Холостячка". СТБ

Інцидент викликав агресивну реакцію у Назара, після чого Ксенія Мішина зазначила, що не хоче намагатися будувати з ним стосунки, а якщо він почне погрожувати колишній дружині після вильоту шоу – буде мати справу з юристами Мішиної.

Також на церемонії троянд, яка проходить традиційно в кінці кожного випуску, реаліті покинув Ілля Рибальченко. "Холостячка" засумнівалася в його вірності, так як він заявив, що не може прожити довгий час без сексу.

Ілля Рибальченко покинув проєкт. Instagram проекту "Холостячка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасники романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Назар Дзівульський і Олександр Еллерт розповіли, що для них є найскладнішим на проєкті.