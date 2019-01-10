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''Хто кому сперму закачує'': Невзоров жорстко прокоментував чутки про Собчак

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Російський публіцист Олександр Невзоров жорстко прокоментував чутки про розлучення і коханців телеведучої та журналістки Ксенії Собчак.

Він заявив у відповідь на запитання підписників на своєму YouTube-каналі, що йому подібні історії абсолютно нецікаві (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Гарне запитання, чому я ніяк не коментую сходження-розлучення Ксюші Собчак. Мене це абсолютно не цікавить, хто, кому і як яку сперму закачує. Ні розлучення, ні сходження, ні хто з ким живе", – наголосив Невзоров.

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Він додав, що змушений реагувати тільки на тих людей, які починають займатися серйозною медійною роботою.

"А поки там просто якісь шапагатики, купальники, коханці. Мені це абсолютно не цікаво, коментувати я цього не буду", – відрізав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Олександр НевзоровКсенія Собчак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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