''Хто кому сперму закачує'': Невзоров жорстко прокоментував чутки про Собчак

Російський публіцист Олександр Невзоров жорстко прокоментував чутки про розлучення і коханців телеведучої та журналістки Ксенії Собчак.

Він заявив у відповідь на запитання підписників на своєму YouTube-каналі, що йому подібні історії абсолютно нецікаві (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Гарне запитання, чому я ніяк не коментую сходження-розлучення Ксюші Собчак. Мене це абсолютно не цікавить, хто, кому і як яку сперму закачує. Ні розлучення, ні сходження, ні хто з ким живе", – наголосив Невзоров.

Він додав, що змушений реагувати тільки на тих людей, які починають займатися серйозною медійною роботою.

"А поки там просто якісь шапагатики, купальники, коханці. Мені це абсолютно не цікаво, коментувати я цього не буду", – відрізав він.

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