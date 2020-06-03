Хто із зірок підтримав протести в США: Blackout Tuesday

2 червня в США було оголошено "Чорний вівторок" (Blackout Tuesday). Відомі бренди, великі онлайн-сервіси, зірки шоу-бізнесу і звичайні інтернет-користувачі приєдналися до акцій протесту, які всихнулі по всій країні після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Селебріті почали масово ділитися чорними зображеннями на своїх сторінка в соціальних мережах.

У соціальних мережах були запущені хештеги проти расизму і насильства, до яких приєдналися знаменитості і відомі компанії. Серед них такі всесвітньо відомі бренди як Nike, Reebok, Prada, Armani, L'Oreal, Estée Lauder і інші.

До акції приєдналися моделі Кара Делевінь і Кендалл Дженнер, а також поп-музиканти Ріанна і Джастін Бібер.

Крім того, повз акцію не могли пройти і представники акторської професії – Самюел Л. Джексон і Тімоті Шаламе.

Репери теж не залишилися осторонь. Поряд з A$AP Rocky і Тревісом Скоттом, Blackout Tuesday оголосив і казахський репер Скріптоніт.

Українська реперка Альона Альона також висловила, що думає про те, що трапилося в США.

"Друзі, всім привіт. Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегом на підтримку американського руху. Як у зарубіжних артистів, за якими я стежу, так і в українських. А у мене такої картинки сьогодні не буде. Хоча тема американського руху мені близька, але поки наша поліція буде знущатися над людьми, гвалтувати жінок, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Тільки разом ми можемо зробити світ кращим і зробити закон чинним. Тому я закликаю всіх: не мовчіть про такі питання, піднімайте їх зовні, нехай чують і знають всі, і разом у нас все вийде", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загибель 46-річного Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові заворушення після появи відео його затримання. На записі видно, як поліцейські повалили Флойда і наділи на нього наручники, причому один з офіцерів притиснув коліном йому шию. Затриманий говорив, що не може дихати, однак це не зупинило поліцейського. Флойд помер у лікарні 25 травня.