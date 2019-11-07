Хто із зірок "Бумера" помер: РосЗМІ назвали імена

Доля деяких акторів, які зіграли у фільмі "Бумер", була не такою райдужною, як успіх стрічки.

Глядачі побачили картину "Бумер" в 2003 році. Тоді фільм мав надзвичайний успіх, а на акторів, які виконали головні ролі, обрушилася нова хвиля популярності. Однак, як повідомляють "Експрес-новини", життя інших зірок, які також знялися у "Бумері", закінчилася несподіваною смертю.

Так, популярний актор Сергій Шеховцов, який зіграв у "Бумері" невеликий епізод 30 липня 2018 року вийшов на вулицю вигуляти свою собаку і несподівано впав. Швидка допомога, яка прибула на місце, вже нічим не змогла допомогти артистові. Був зафіксований серцевий напад. При цьому, 56-річний актор нічим не хворів.

Сергій Шеховцов RG.ru

Невелику роль зіграв у "Бумері" і інший актор - Олексій Зайцев. Його героєм був тракторист. На момент зйомок у стрічці, Олексію було вже за 60 років. Однак Зайцев був сповнений сил і творчих планів. 26 травня минулого року актор несподівано помер на вісімдесятому році життя.

Олексій Зайцев = Кинопланета =

Акторові Ігорю Арташонову в "Бумері-2" дісталася вже звична для нього роль кримінальника на прізвище Звєрєв. На момент смерті артисту було всього 51 рік - Арташонов помер 18 липня 2015 року. Причиною смерті актора стала тромбоемболія легеневої артерії.

Ігор Арташонов НТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, легендарний серіал "Бандитський Петербург", прем'єра якого відбулася на початку нульових, зруйнував долі зірок.

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