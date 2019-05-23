Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами

Українські співачки Оля Полякова та MARUV показали сміливе спільне фото. Так, артистки з'явилися разом на концерті в Харкові.

Крім того, Поялкова поділилася барвистим знімком зі своєю командою в соціальній мережі Instagram.

Оля Полякова viva.ua

MARUV і Оля Полякова

"Супер дівчата", "Подруги вогонь", "Оля красотуля", "Богиня", "Скільки красивих ніжок", "Це справжня королева", "Підірвала просто", "Ти була справжньою королевою", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Полякова поділилася із шанувальниками знімками, на яких позує абсолютно голою. Багатьох обурили ці кадри з оголеними сідницями після того, як Полякова розкритикувала модель і телезірку Кім Кардаш’ян через її стиль і демонстрацію сідниць. Зі співачкою тоді не погодилася Наталя Могилевська, але більшість користувачів була на боці Полякової.

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