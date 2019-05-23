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Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами

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Українські співачки Оля Полякова та MARUV показали сміливе спільне фото. Так, артистки з'явилися разом на концерті в Харкові.

Крім того, Поялкова поділилася барвистим знімком зі своєю командою в соціальній мережі Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

viva.ua

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MARUV і Оля Полякова

MARUV і Оля Полякова

"Супер дівчата", "Подруги вогонь", "Оля красотуля", "Богиня", "Скільки красивих ніжок", "Це справжня королева", "Підірвала просто", "Ти була справжньою королевою", — пишуть у мережі.

Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами
Хто гарніша? Полякова та MARUV помірялися ногами

Як повідомляв OBOZREVATEL, Полякова поділилася із шанувальниками знімками, на яких позує абсолютно голою. Багатьох обурили ці кадри з оголеними сідницями після того, як Полякова розкритикувала модель і телезірку Кім Кардаш’ян через її стиль і демонстрацію сідниць. Зі співачкою тоді не погодилася Наталя Могилевська, але більшість користувачів була на боці Полякової.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
MARUVОля Полякова
Місце
УкраїнаХарків
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Страшные ДУРА и ИДИОТКА. Не перепутаешь!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ясное дело Полякова красивее а Мару и с гримом страшко))))
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Артеллерист Моня ты ее без макияжа видел? Уродка еще та...
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