Хто дівчина Олександра Петрова і як вона оголилася

Актриса Стася Милославська, яка зустрічається з актором з фільму "Текст" Олександром Петровим, опублікувала відвертий фотознімок.

В одному і сторіс свого Instagram-аккаунта дівчина вирішила показати фотографію зі спільного з Петровим відпочинку на березі моря, де вона, спираючись на борт басейну, стоїть топлес спиною до фотокамери.

Про роман Петрова та Милославської відомо з середини літа. Заради неї актор кинув свою дівчину Ірину Старшенбаум – з нею він зустрічався близько 3 років. Вважається, що між Петровим і Милославською пробігла іскра в ході зйомок фільму "Стрільці", проте їх відносини почалися лише через деякий час.

Анастасія (Стася) Милославська – молода російська актриса. Дівчині 24 роки. З дитинства вона відвідувала театральні гуртки, і вже в юному віці вирішила вступити до Школи-студії МХАТ. Під керівництвом Євгена Писарєва Милославська почала професійну кар'єру в таких спектаклях, як "Позичте тенора!", "Одруження Фігаро", а пізніше грала на підмостках Театру імені Марії Єрмолової в "Ромео і Джульєтта. Версія" і "Праски".

Пізніше вона грала в наступних проектах: "Коробка", "Червоні браслети", "Гардеробниця", "Ікарія," Будинок порцеляни "і ін.

До відносин з Петровим зустрічалася з колегою Анваром Халілулаєвим.

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