Хрустальов зробив несподіване зізнання про свою кому

Софія Ковнір Люди 12:30, 17.11.2020 Оновлено: 12:43, 17.11.2020

Російський телеведучий Дмитро Хрустальов, якого госпіталізували і ввели в штучну кому 14 листопада, несподівано заявив, що його кома була "несправжньою".

Відповідне зізнання він зробив у коментарях під постом в Instagram, в якому повідомив про свій стан.

Так, колега ведучого Володимир Марконі написав Хрустальову, що тепер світ знає двох людей, які вийшли з коми – Сісі Кепвел і самого Дмитра.

"З поверненням!", – додав Марконі.

На що телеведучий із гумором відповів, що "обидві коми були несправжні".

Дмитро Хрустальов зізнався, що його кома була "несправжньою"
Скриншот

Нагадаємо:

  • Про те, що телеведучий потрапив до лікарні, стало відомо 14 листопада. Хрустальова навіть довелося ввести в штучну кому.

  • ЗМІ писали про різні причини важкого стану Хрустальова, припускаючи, що в нього може бути інтоксикація або коронавірус.

  • Пізніше менеджерка телеведучого Анна Тригуб повідомила, що Хрустальов отримав негативний тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому телеведучому виповнився 41 рік. Нещодавно він вперше розповів подробиці про свій роман із молодою українською співачкою Марією Гончарук.

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