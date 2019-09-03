"Хр*н з ними": Розенбаум в реанімації прокоментував свою хворобу

Російський співак Олександр Розенбаум підтвердив, що знаходиться в реанімації. Так, артист переніс складну операцію.

Після хірургічного втручання артиста помістили в лікарню, пише "Комсомольская правда".

Олександр Розенбаум utro.ru

"Все нормально. Все буде добре. Я, дійсно ... Це - злили в пресу інформацію. Втім, це не має значення, хр*н з ними. Все нормально, все буде добре, сподіваюся. Я в лікарні, під наглядом хороших лікарів, все буде чудово", - розповів музикант.

Олександр Розенбаум lenta.ru

Як зазначила продюсер Розенбаума Белла Купсіна, проведена операція була запланована і необхідна.

"З ним все в порядку, загрози для життя і здоров'я немає", - зазначила вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський шансоньє Олександр Розенбаум переніс важку хірургічну операцію.

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