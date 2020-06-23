Христину Асмус запідозрили в зраді Гаріку Харламову

Відома російська блогерка Олена Міро прокоментувала новину про розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова. Так, вона заявила, що причиною того, що пара розійшлася, могли стати зради актриси.

Про це Міро написала в авторському блозі на Live Journal. За словами блогерки, про те, що Христина зраджує Гаріку, можна було здогадатися ще під час її поїздок за кордон. Актриса воліла відпочивати на курортах без чоловіка, пояснюючи це тим, що Харламов просто боїться літати. Міро впевнена: насправді Асмус зустрічалася з іншими чоловіками, а комік вдавав, що не помічав цього.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram-акаунт Христини Асмус)

"Мужик, якому зраджують, мутує в курку. Дефективна логіка дружини, яка тр**ся на стороні, починає здаватися йому цілком нормальною... Мужик, який підозрює, що дружина йому зраджує, не хоче відкрити очі й побачити докази зради, які в достатній кількості розкидані по його життю. У нього немає такої мети. Він буде вірити їй до останнього", – зазначила блогерка.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram-акаунт Христини Асмус)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо про те, що комік Гарік Харламов і актриса Христина Асмус розлучаються через 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.