Христині Асмус — 30: найсексуальніші фото російської актриси

Російська актриса Христина Асмус, зірка серіалу "Інтерни" і дружина резидента Comedy Club Гаріка Харламова в неділю, 14 квітня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку із найспокусливіших знімків зірки.

Христина Асмус народилася 14 квітня 1988 року в підмосковному місті Корольов. Свою акторську кар'єру вона почала ще в школі. Грала у виставі Є. Махоніної "А зори здесь тихие..." (Женю Комелькову) в театрі "МЕЛ", а після закінчення — в спектаклі Н. Єрмакової "Портрет мадмуазель Таржи" (Фантіну) в театрі юного глядача міста Корольова.

У 2005 році Христина вступила в Школу-студію МХАТ на курс К. А. Райкіна, але навчання не склалося. У 2008 році вона вже подала документи в Театральне училище ім. Щепкіна на курс Бориса Клюєва. За словами самої актриси, перший кастинг на роль у кіно, в якому вона брала участь, був невдалим.

"Я була впевнена, що отримаю цю роль, і вже уявляла, що куплю на зароблені гроші. Але тоді мені сказали, що я "занадто миловидна", — згадувала Асмус.

Дебютом Асмус на екрані стала роль Варі Чорноус в комедійному серіалі "Інтерни". Ця робота і зробила Христину широко відомою. Після чого, у 2013 році актриса вже зіграла головну жіночу роль у фільмі "Дублер", а у 2014 — у фільмі "Легкий на спомин". Також у 2016-му Асмус знялася в спортивній драмі "Чемпіони: Швидше. Вище. сильніше", в якій зіграла знамениту російську гімнастку Світлану Хоркіну.

Починаючи з 2010 року Асмус також неодноразово була учасницею ТВ-шоу на центральних каналах: "Ешь и худей!", "Зарядка со звездами", "Оливье-шоу". У 2010-2011 роках вона знімалася для ряду глянців: журналу "ТВ-программа Семь", "MAXIM", "Hello" і "Образ жизни".

В кінці 2012 року Асмус зізналася, що перебуває в близьких відносинах з резидентом Comedy Club Гаріком Харламовим. Заради Христини він розлучився зі своєю колишньою дружиною Юлією Лещенко. У 2013 році Асмус і Харламов вступили в шлюб, а 5 січня 2014 року у них народилася дочка Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус спантеличила користувачів мережі черговими відвертими фото.

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