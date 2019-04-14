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Христині Асмус — 30: найсексуальніші фото російської актриси

8.5тЧитати матеріал російською

Російська актриса Христина Асмус, зірка серіалу "Інтерни" і дружина резидента Comedy Club Гаріка Харламова в неділю, 14 квітня, відзначає свій день народження.

Так, артистці виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку із найспокусливіших знімків зірки.

Христина Асмус народилася 14 квітня 1988 року в підмосковному місті Корольов. Свою акторську кар'єру вона почала ще в школі. Грала у виставі Є. Махоніної "А зори здесь тихие..." (Женю Комелькову) в театрі "МЕЛ", а після закінчення — в спектаклі Н. Єрмакової "Портрет мадмуазель Таржи" (Фантіну) в театрі юного глядача міста Корольова.

А вы были в Сочи? ☀️ Я много раз - и к друзьям ездила, и с гастролями была, и на фестивале “Comedy” 🅾️, и на Чемпионате мира по футболу в прошлом году ⚽️ и тренировалась тут перед "Ледниковым периодом" ⛸ Я люблю этот город! 🌴 И с удовольствием приезжаю сюда снова и снова 😊 В этот раз на 4 дня и опять с дочкой 👭 Завтра мы играем спектакль #Гамлет на сцене Зимнего театра 🎭, а потом выходныыыые!!! 😅 Местные и ориентирующиеся)), куда пойти с ребёнком? 🧚🏼‍♀️ . муах бай май диар френд @alenakiselevastylist 💋

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

У 2005 році Христина вступила в Школу-студію МХАТ на курс К. А. Райкіна, але навчання не склалося. У 2008 році вона вже подала документи в Театральне училище ім. Щепкіна на курс Бориса Клюєва. За словами самої актриси, перший кастинг на роль у кіно, в якому вона брала участь, був невдалим.

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"Я була впевнена, що отримаю цю роль, і вже уявляла, що куплю на зароблені гроші. Але тоді мені сказали, що я "занадто миловидна", — згадувала Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Дебютом Асмус на екрані стала роль Варі Чорноус в комедійному серіалі "Інтерни". Ця робота і зробила Христину широко відомою. Після чого, у 2013 році актриса вже зіграла головну жіночу роль у фільмі "Дублер", а у 2014 — у фільмі "Легкий на спомин". Також у 2016-му Асмус знялася в спортивній драмі "Чемпіони: Швидше. Вище. сильніше", в якій зіграла знамениту російську гімнастку Світлану Хоркіну.

#формаводы

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Починаючи з 2010 року Асмус також неодноразово була учасницею ТВ-шоу на центральних каналах: "Ешь и худей!", "Зарядка со звездами", "Оливье-шоу". У 2010-2011 роках вона знімалася для ряду глянців: журналу "ТВ-программа Семь", "MAXIM", "Hello" і "Образ жизни".

#whatever

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

В кінці 2012 року Асмус зізналася, що перебуває в близьких відносинах з резидентом Comedy Club Гаріком Харламовим. Заради Христини він розлучився зі своєю колишньою дружиною Юлією Лещенко. У 2013 році Асмус і Харламов вступили в шлюб, а 5 січня 2014 року у них народилася дочка Анастасія.

Любимый @garikkharlamov , я не знаю человека добрее, мягче и порядочней, чем ты. Я восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллегию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чем 😂 Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. ✊🏻 Иногда бесит, но сегодня др, не будем)))))) Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты в лучший в мире отец!! 👨‍👧Выплакала, наверн, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой))) ❤️ Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за твоей лёгкостью и свободой на сцене. 👏🏻 Ну, короче...🤪...ты делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Я люблю тебя! 💋 С Днём рождения! 🎂🎉 🚗🚙🚗🚙🚗🚙🚗🚙🚗🚙

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гарика Харламова Христина Асмус спантеличила користувачів мережі черговими відвертими фото.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

Особа
Крістіна Асмус
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