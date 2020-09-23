Христина Соловій про "палкого шанувальника": я жила під постійним наглядом та контролем

Українська співачка Христина Соловій розповіла про шанувальника, який два роки тримав в її в страху та погрожував крахом кар'єри.

Подробицями артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Соловій, чоловік вдавався до "брудних способів", щоб звернути на себе її увагу, стати другом і працювати в команді співачки.

"Від липня 2018 моє життя перетворилося на суцільний оголений нерв і виникла загроза мого існування як артистки. За цим стояла людина, яка називала себе моїм найналкішим шанувальником. Звучить смішно, але таким чином, він хотів звернути на себе мою увагу, стати другом і працювати в моїй команді. Цілих два роки я та моя команда перебували під кіберпресингом. Спочатку були бот-атаки на мої соцмережі. Поширення моїх особистих даних. Потім – блокування онлайн-продажів квитків на всі мої концерти. В результаті атак два з них ми скасували, а ще на три концерти глядачі змогли купити тільки 30% квитків", – розповіла Соловій.

Співачка також додала, що "шанувальник" шантажував її, постійно контролював і ставив умови. Зараз же він затриманий, знаходиться під вартою і йому загрожує позбавлення волі.

"Сьогодні "найпалкіший шанувальник" знаходиться під вартою, йому загрожує позбавлення волі. Мені дійсно його шкода, але також шкода мою команду, музикантів, агентів, які не отримали свої гонорари та слухачів, які не змогли прийти до мене на концерт. Шкода за те, що майже змирилася і жила під постійним наглядом і контролем абсолютно сторонньої людини, яка ставила мені умови для того, щоб все це припинилося... Ця історія ще не закінчилася і я не видихнула з полегшенням, але вірю що справедливість є. І за неї варто боротися!" – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поскаржилася на шанувальника-"маніяка".