Російська актриса Христина Асмус, яка вразила глядачів відвертими секс-сценами у фільмі "Текст", поділилася пікантними фото і розповів про нову роль.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Асмус, вона зіграла в повнометражній стрічці "Китобій" дівчину з секс-відеочату.

"У грудні я знялася в повнометражному фільмі "Китобій". Це не жахи, це драма. Я зіграла в ньому дівчину з секс-відеочату. Але поспішаю вас засмутити: пікантних сцен не було. Мені навіть образливо. Зате це був мій найдовший дубль в кар'єрі, який тривав 43 хвилини", – написала Асмус.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Зазначимо, що на одному з фото актриса позувала з розмазаною помадою, загорнувшись у простирадло. На іншому – в рожевому перуці та халаті, грайливо оголивши плече. На третьому знімку Асмус постала вже зухвалою рокеркою, а на четвертому – невинною дівчиною.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала сцена у ліжку Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної сцени у ліжку з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

Також стало відомо, що під час зйомок використовувалися спеціальні накладки, тому актори навіть не торкалися одне одного.

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