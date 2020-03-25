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25 березня • оновлено в 14:33
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Христина Асмус з'явилася в секс-відеочаті: що відбувається насправді

5.3т
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Російська актриса Христина Асмус, яка вразила глядачів відвертими секс-сценами у фільмі "Текст", поділилася пікантними фото і розповів про нову роль.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Асмус, вона зіграла в повнометражній стрічці "Китобій" дівчину з секс-відеочату.

"У грудні я знялася в повнометражному фільмі "Китобій". Це не жахи, це драма. Я зіграла в ньому дівчину з секс-відеочату. Але поспішаю вас засмутити: пікантних сцен не було. Мені навіть образливо. Зате це був мій найдовший дубль в кар'єрі, який тривав 43 хвилини", – написала Асмус.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Зазначимо, що на одному з фото актриса позувала з розмазаною помадою, загорнувшись у простирадло. На іншому – в рожевому перуці та халаті, грайливо оголивши плече. На третьому знімку Асмус постала вже зухвалою рокеркою, а на четвертому – невинною дівчиною.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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