"Хрест замироточив": на могилу Началової організували тури для паломників

У Росії з могили загиблої співачки Юлії Началової зробили туристичний об'єкт для бажаючих "зцілитися".
Оператори вирішили скористатися трагедією, щоб на цьому нажитися, і влаштували "паломницькі тури" на місце поховання, передає "Дни.ру".
Уточнюється, що дівчата їдуть на могилу перед пластичною операцією зі збільшення грудей, чоловіки – поправити силу. 1 липня в декількох регіонах Росії почали навіть продавати "тури", а до середини липня на цвинтар мають приїхати перші групи.
Кадр з відео - могила Началової
шоу Андрія Малахова
"Звичайно, поїздкою тільки на Троєкурівський цвинтар ми не обмежуємося. В рамках одноденного відвідування Москви ми пропонуємо клієнтам поклонитися мощам святої Матрони Московської в Покровському жіночому монастирі. Не менш важлива для християнських паломників могила преподобної угодниці, яка знаходиться на Даниловському цвинтарі – там зараз встановлено каплицю. В кінці програми ми відвеземо бажаючих на могилу Юлії Началової", – пояснив представник одного з туроператорів.
могила Началової
Кадр з шоу Малахова
Він зізнався, що трагічно загибла співачка святою не є, і ніхто її не канонізував, але люди вірять в "чудотворну силу" місця поховання.
"Особливо багато побажань поїхати ми стали чути після виходу програми "Андрій Малахов. Прямий ефір" про те, що нібито хрест на могилі став мироточити. Ми повідомимо факти з біографії співачки, а далі кожен сам вирішує – вірити чи ні, їхати чи ні. Але листівки із зображенням Началової ми всім бажаючим будемо роздавати безкоштовно – багато напевно захочуть "зарядити" їх, як крем або воду", – додав він.
Юлія Началова
Instagram @julianachalova
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла останніми роками.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями у соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала у кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову у терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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