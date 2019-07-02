"Хрест замироточив": на могилу Началової організували тури для паломників

У Росії з могили загиблої співачки Юлії Началової зробили туристичний об'єкт для бажаючих "зцілитися".

Оператори вирішили скористатися трагедією, щоб на цьому нажитися, і влаштували "паломницькі тури" на місце поховання, передає "Дни.ру".

Уточнюється, що дівчата їдуть на могилу перед пластичною операцією зі збільшення грудей, чоловіки – поправити силу. 1 липня в декількох регіонах Росії почали навіть продавати "тури", а до середини липня на цвинтар мають приїхати перші групи.

Кадр з відео - могила Началової шоу Андрія Малахова

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"Звичайно, поїздкою тільки на Троєкурівський цвинтар ми не обмежуємося. В рамках одноденного відвідування Москви ми пропонуємо клієнтам поклонитися мощам святої Матрони Московської в Покровському жіночому монастирі. Не менш важлива для християнських паломників могила преподобної угодниці, яка знаходиться на Даниловському цвинтарі – там зараз встановлено каплицю. В кінці програми ми відвеземо бажаючих на могилу Юлії Началової", – пояснив представник одного з туроператорів.

могила Началової Кадр з шоу Малахова

Він зізнався, що трагічно загибла співачка святою не є, і ніхто її не канонізував, але люди вірять в "чудотворну силу" місця поховання.

"Особливо багато побажань поїхати ми стали чути після виходу програми "Андрій Малахов. Прямий ефір" про те, що нібито хрест на могилі став мироточити. Ми повідомимо факти з біографії співачки, а далі кожен сам вирішує – вірити чи ні, їхати чи ні. Але листівки із зображенням Началової ми всім бажаючим будемо роздавати безкоштовно – багато напевно захочуть "зарядити" їх, як крем або воду", – додав він.

Юлія Началова Instagram @julianachalova

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