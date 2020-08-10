Хрещена мати сина Павліка: важко різонула його смерть, за кермом схопило серце
Українська співачка Анжеліка Рудницька, яка є хрещеною матір'ю сина Віктора Павліка Павла, розповіла, що в неї почалися проблеми з серцем після смерті хлопця.
Так, за словами Рудницької, у неї "схопило серце", коли вона була за кермом – артистка їхала на фестиваль до Луцька. Їй довелося терміново звернутися до лікаря. Про це співачка написала на особистій сторінці в Facebook.
"Так важко різонула смерть Паші Павліка... Сьогодні схопило серце дорогою на фестиваль. Я була за кермом, додумалася зателефонувати лікарці. Все зробила, як вона рекомендувала. Сіла з ліками на пеньок край дороги. Незнайома жінка впізнала й запропонувала допомогу. Але якось обійшлося", – поділилася Рудницька.
Також вона зазначила, що смерть свого 21-річного похресника пережила дуже важко, і подякувала всім небайдужих за підтримку.
"Спасибі, друзі, за підтримку! Була впевнена, що я – сильніша. Треба терміново відновлюватися..." – додала Анжеліка.
Нагадаємо, раніше Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону Павла Павліка, написавши зворушливе звернення до свого похресника. Також батько померлого хлопця Віктор Павлік показав у мережі зворушливе відео з сином в його останні дні життя. Від важкої хвороби і 18 курсів хіміотерапії хлопець практично не міг говорити й не розплющував очей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.