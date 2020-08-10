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Хрещена мати сина Павліка: важко різонула його смерть, за кермом схопило серце

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Рудницька розповіла про смерть сина Віктора Павліка

Рудницька розповіла про смерть сина Віктора Павліка. Колаж

Українська співачка Анжеліка Рудницька, яка є хрещеною матір'ю сина Віктора Павліка Павла, розповіла, що в неї почалися проблеми з серцем після смерті хлопця.

Так, за словами Рудницької, у неї "схопило серце", коли вона була за кермом – артистка їхала на фестиваль до Луцька. Їй довелося терміново звернутися до лікаря. Про це співачка написала на особистій сторінці в Facebook.

"Так важко різонула смерть Паші Павліка... Сьогодні схопило серце дорогою на фестиваль. Я була за кермом, додумалася зателефонувати лікарці. Все зробила, як вона рекомендувала. Сіла з ліками на пеньок край дороги. Незнайома жінка впізнала й запропонувала допомогу. Але якось обійшлося", – поділилася Рудницька.

Могила Павла Павліка

Могила Павла Павліка Facebook Анжеліки Рудницької

Також вона зазначила, що смерть свого 21-річного похресника пережила дуже важко, і подякувала всім небайдужих за підтримку.

"Спасибі, друзі, за підтримку! Була впевнена, що я – сильніша. Треба терміново відновлюватися..." – додала Анжеліка.

Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік із новонародженим Павлом

Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік із новонародженим Павлом Instagram Анжеліки Рудницької

Нагадаємо, раніше Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону Павла Павліка, написавши зворушливе звернення до свого похресника. Також батько померлого хлопця Віктор Павлік показав у мережі зворушливе відео з сином в його останні дні життя. Від важкої хвороби і 18 курсів хіміотерапії хлопець практично не міг говорити й не розплющував очей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українашоу-бизнеслікування ракуАнжеліка РудницькаВіктор Павлік
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