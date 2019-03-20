"Х*рачу, як кінь": Собчак розповіла, скільки заробляє в місяць

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак зізналася, що щомісяця заробляє близько 3-4 мільйонів рублів (1,2-1,6 млн гривень).

Про це вона розповіла блогеру Едварду Білу в шоу "Обережно, Собчак", що було присвячено блогеру Амірану Сардарову (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У місяць? Близько трьох-чотирьох мільйонів рублів", – відповіла вона, викликавши сміх Біла.

Ксенія Собчак і Едвард Біл Скріншот

Вона наголосила, що таку суму заробляє саме в рублях, а не в доларах. На це блогер відповів, що отримує стільки ж і розбив три дорогі машини. Він пояснив, що у нього була Porsche Panamera і Bentley GT.

"Я все життя то в президенти, то з інтерв'ю, х*рачу, як кінь усе довбане життя, і у мене є Bentley GT, але п'ятирічної давнини. Так, у мене такий же ключик. І ця людина заробляє більше, ніж я", – відреагувала Собчак.

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Ксенія Собчак скріншот

Нагадаємо, що Ксенія Собчак є дочкою померлого політичного діяча, першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. У свої 37 років вона вже побудувала блискучу кар'єру в ролі телеведучої, бізнес-леді та навіть політика. На виборах президента Росії в березні 2018 року вона зайняла четверте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В кінці 2018 року стало відомо, що стосунки Собчак з її чоловіком Максимом Віторганом, з яким вони в шлюбі з 2016 року, перебувають на межі розриву, оскільки вона закрутила роман з режисером Костянтином Богомоловим.

21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці бійки.

Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.

Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішані відсутність турботи й уваги.

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